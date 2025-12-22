Coahuila: Concluye Congreso del Estado segundo año de ejercicio; define mesa directiva y diputación permanente

    Para el tercer año de la LXIII Legislatura, la mesa directiva será presidida por María del Mar Treviño Garza. FOTO: REDES SOCIALES

La Diputación Permanente iniciará funciones el 8 de enero de 2026, con sesión a las 11:00 horas

Este lunes, el Congreso del Estado concluyó su segundo año de ejercicio, y como cada año llevó a cabo, mediante una votación libre y secreta, la elección de la mesa directiva que conducirá las sesiones ordinarias durante el último año de la actual legislatura, así como la Diputación Permanente, la cual comenzará a operar en los primeros meses del 2026.

La Diputación Permanente fue autorizada por unanimidad de los legisladores para tramitar y resolver los asuntos pendientes, así como aquellos que se presenten durante su funcionamiento.

Sin embargo, quedarán excluidos los temas que requieran la intervención directa del Congreso, como las iniciativas para la expedición o reforma de leyes. Esta nueva Diputación estará presidida por Jorge Arturo Valdés Flores, quien estará acompañado de su suplente, María del Mar Treviño Garza. La diputación dará inicio oficialmente el 8 de enero de 2026, con la primera sesión programada a las 11 horas.

Por otro lado, también se realizó la elección de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura. La propuesta presentada por la Junta de Gobierno fue aprobada, y la mesa estará presidida por María del Mar Treviño Garza, quien contará con un equipo de vicepresidentes y secretarios encargados de coordinar las actividades legislativas durante el último año de trabajo de esta legislatura.

