Coahuila: Conmemoran en Cuatro Ciénegas aniversario luctuoso de Venustiano Carranza

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    Coahuila: Conmemoran en Cuatro Ciénegas aniversario luctuoso de Venustiano Carranza
    El homenaje buscó fortalecer el orgullo por la historia e identidad de Cuatro Ciénegas. REDES SOCIALES

El acto cívico contó con la participación de autoridades municipales y planteles educativos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas conmemoró el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza mediante un acto cívico en el que participaron autoridades municipales, instituciones educativas y ciudadanos, con el propósito de honrar el legado de uno de los personajes más importantes en la historia de México.

A través de sus redes sociales, la administración municipal destacó la relevancia histórica de Carranza para la comunidad, al ser originario de Cuatro Ciénegas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/carranza-y-su-paso-por-la-hacienda-de-guadalupe-EI6930116

“Hoy, en el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, recordamos a un personaje clave en la historia de México y de gran relevancia para nuestra comunidad, al ser parte de las raíces de Cuatro Ciénegas”, compartió el Ayuntamiento.

La ceremonia contó con la participación de distintos planteles educativos, siendo la Secundaria Venustiano Carranza la institución encargada de coordinar el evento cívico.

Durante el acto se resaltó la importancia de preservar la memoria histórica y fortalecer el orgullo por la identidad y las raíces del municipio.

Venustiano Carranza nació en la entonces Villa de Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue hijo del coronel liberal Jesús Carranza y de María de Jesús Garza, realizando sus primeros estudios en esta localidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/del-coahuilense-venustiano-carranza-a-claudia-sheinbaum-la-tradicion-de-los-invitados-a-la-investidura-presidencial-AF13433102

Carranza fue presidente de México de 1917 a 1920 y es reconocido como uno de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana, además de ser pieza clave en la promulgación de la Constitución de 1917.

Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de actividades permiten acercar a las nuevas generaciones a los hechos y personajes que marcaron la historia del país y de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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