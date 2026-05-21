Coahuila: Conmemoran en Cuatro Ciénegas aniversario luctuoso de Venustiano Carranza

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas conmemoró el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza mediante un acto cívico en el que participaron autoridades municipales, instituciones educativas y ciudadanos, con el propósito de honrar el legado de uno de los personajes más importantes en la historia de México. A través de sus redes sociales, la administración municipal destacó la relevancia histórica de Carranza para la comunidad, al ser originario de Cuatro Ciénegas.

“Hoy, en el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, recordamos a un personaje clave en la historia de México y de gran relevancia para nuestra comunidad, al ser parte de las raíces de Cuatro Ciénegas”, compartió el Ayuntamiento. La ceremonia contó con la participación de distintos planteles educativos, siendo la Secundaria Venustiano Carranza la institución encargada de coordinar el evento cívico. Durante el acto se resaltó la importancia de preservar la memoria histórica y fortalecer el orgullo por la identidad y las raíces del municipio. Venustiano Carranza nació en la entonces Villa de Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue hijo del coronel liberal Jesús Carranza y de María de Jesús Garza, realizando sus primeros estudios en esta localidad.

Carranza fue presidente de México de 1917 a 1920 y es reconocido como uno de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana, además de ser pieza clave en la promulgación de la Constitución de 1917. Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de actividades permiten acercar a las nuevas generaciones a los hechos y personajes que marcaron la historia del país y de Coahuila.

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