Coahuila conquista el primer lugar nacional en las Olimpiadas de Oro 2026

TLAXCALA, TLAX.- Coahuila se alzó con el primer lugar nacional en las Olimpiadas de Oro de las Personas Mayores 2026, al obtener 21 medallas durante la competencia organizada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que reunió los días 27 y 28 de agosto, en Tlaxcala, a representantes de distintas entidades del país. La delegación coahuilense estuvo integrada por 223 participantes, quienes compitieron en disciplinas deportivas, culturales y lúdicas. Su desempeño les permitió conquistar 12 medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, para acumular 62 puntos y colocarse en la cima de la clasificación nacional.

El Estado de México ocupó la segunda posición, mientras que Tlaxcala se quedó con el tercer lugar. El resultado fue destacado por el Gobierno de Coahuila como muestra del trabajo que se realiza para promover la participación activa de las personas mayores y generar espacios destinados a la convivencia, la recreación, la cultura y el deporte. EXPERIENCIA Y TALENTO, SOBRE LA COMPETENCIA El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que las personas mayores representan una parte fundamental de la sociedad coahuilense, por lo que, dijo, reconocer sus trayectorias, escuchar sus historias y ampliar las oportunidades para que continúen participando plenamente constituye una prioridad de su administración.

A través del DIF Coahuila, encabezado por su presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, se impulsan acciones dirigidas a este sector de la población, con actividades que permiten fortalecer sus capacidades y mantener espacios de integración. “Este primer lugar nacional nos llena de orgullo, pero sobre todo nos emociona porque detrás de cada medalla hay una historia de vida, de esfuerzo, de perseverancia y de amor por seguir haciendo lo que nos apasiona”, expresó Salinas Valdés. La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que la participación en la competencia también demuestra que la edad no representa un límite para aprender, competir, desarrollar nuevas habilidades y establecer vínculos. “Nuestras personas mayores nos demuestran que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para competir, para bailar, para cantar, para hacer amigos y para alcanzar una nueva meta”, manifestó. Salinas Valdés reconoció además a las 223 personas que representaron a Coahuila, así como a sus familias, entrenadores y acompañantes, quienes contribuyeron a concretar su participación en la etapa nacional.

“Estamos profundamente orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias por llevar el nombre de Coahuila con tanta dignidad, alegría y entusiasmo. Este triunfo es suyo; es de sus familias y de todas las personas que los acompañaron en el camino”, señaló. UNA DELEGACIÓN QUE SE FORJÓ EN TODO EL ESTADO Durante las Olimpiadas de Oro, los representantes de Coahuila participaron en natación, cachibol, atletismo, lanzamiento de bala, dominó, ajedrez, lotería, juego de memoria, danza regional, danza estilo libre, baile de parejas, declamación, canto grupal y canto individual. La presencia de la delegación en Tlaxcala fue resultado de un proceso que comenzó en Coahuila con los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, realizados en Torreón. En la etapa estatal participaron alrededor de 850 personas mayores provenientes de las distintas regiones de la entidad. De ese grupo fueron seleccionados los 223 integrantes que posteriormente conformaron la representación coahuilense en la competencia nacional.

Más allá del resultado obtenido, las Olimpiadas de Oro constituyeron un espacio para fortalecer la convivencia y reconocer la participación de las personas mayores en sus familias y comunidades. Con 12 preseas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, además de 62 puntos, Coahuila cerró su participación en Tlaxcala en la primera posición nacional, en una competencia que reunió capacidades deportivas, artísticas y recreativas de personas mayores de distintas entidades del País.