Conquistan adultos mayores de Coahuila medallero en Olimpiadas de Oro 2026

Personas adultas mayores que representaron a Coahuila obtuvieron el primer lugar del medallero en las Olimpiadas de Oro de las Personas Adultas Mayores 2026, celebradas en Tlaxcala. A través de sus redes sociales, el DIF Saltillo destacó la participación de la delegación coahuilense, cuyos integrantes demostraron que la edad no es un impedimento para mantenerse activos, competir y alcanzar nuevas metas.

Durante la competencia, las y los representantes de Coahuila consiguieron medallas en distintas disciplinas, entre ellas natación, impulso de bala, carrera de 60 metros y danza estilo libre. El organismo municipal felicitó a todas y todos los participantes por su desempeño y por representar con orgullo a Saltillo y Coahuila durante esta competencia nacional.

Asimismo, resaltó que el resultado es muestra de la pasión, esfuerzo y entusiasmo de las personas adultas mayores, quienes continúan participando en actividades deportivas y recreativas. Con este desempeño, la delegación coahuilense se colocó en la primera posición del medallero de las Olimpiadas de Oro 2026, poniendo en alto el nombre de la entidad.