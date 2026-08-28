Conquistan adultos mayores de Coahuila medallero en Olimpiadas de Oro 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Conquistan adultos mayores de Coahuila medallero en Olimpiadas de Oro 2026
    Coahuila obtuvo el primer lugar del medallero en las Olimpiadas de Oro. REDES SOCIALES

Personas adultas mayores viajaron para representar a Coahuila en el encuentro deportivo

Personas adultas mayores que representaron a Coahuila obtuvieron el primer lugar del medallero en las Olimpiadas de Oro de las Personas Adultas Mayores 2026, celebradas en Tlaxcala.

A través de sus redes sociales, el DIF Saltillo destacó la participación de la delegación coahuilense, cuyos integrantes demostraron que la edad no es un impedimento para mantenerse activos, competir y alcanzar nuevas metas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saltillo-apunta-al-oro-presentan-la-final-de-copa-del-mundo-de-tiro-con-arco-2026-PC23124865

Durante la competencia, las y los representantes de Coahuila consiguieron medallas en distintas disciplinas, entre ellas natación, impulso de bala, carrera de 60 metros y danza estilo libre.

El organismo municipal felicitó a todas y todos los participantes por su desempeño y por representar con orgullo a Saltillo y Coahuila durante esta competencia nacional.

$!Los representantes de Coahuila consiguieron medallas en natación.
Los representantes de Coahuila consiguieron medallas en natación. REDES SOCIALES

Asimismo, resaltó que el resultado es muestra de la pasión, esfuerzo y entusiasmo de las personas adultas mayores, quienes continúan participando en actividades deportivas y recreativas.

Con este desempeño, la delegación coahuilense se colocó en la primera posición del medallero de las Olimpiadas de Oro 2026, poniendo en alto el nombre de la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
adultos mayores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’