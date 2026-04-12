Coahuila contará con más de 470 millones de pesos para infraestructura educativa en 2026

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    Coahuila contará con más de 470 millones de pesos para infraestructura educativa en 2026
    Para educación básica se asignaron más de 389 millones de pesos. ESPECIAL

La mayor parte del recurso se destinará a educación básica, con más de 389 millones de pesos, de acuerdo con el Fondo de Aportaciones Múltiples publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Más de 470 millones de pesos serán destinados a infraestructura educativa en Coahuila durante 2026, de acuerdo con la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo.

Según el documento, el monto total asignado para la entidad asciende a 470 millones 512 mil 836 pesos, los cuales serán distribuidos en distintos niveles educativos como parte del Ramo General 33, destinado a fortalecer la infraestructura en las entidades federativas.

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Del total, la mayor parte corresponde a infraestructura educativa básica, con una asignación anual de 389 millones 246 mil 609 pesos, que serán ministrados de manera mensual con montos cercanos a los 32.4 millones de pesos.

Para el nivel medio superior, Coahuila recibirá 18 millones 799 mil 42 pesos en todo el año, mientras que para educación superior se contemplan 62 millones 467 mil 185 pesos, también distribuidos en entregas mensuales.

La calendarización establece que los recursos serán entregados de forma periódica a lo largo de los 12 meses del año. Estos recursos forman parte de la estrategia federal para mejorar las condiciones físicas de los planteles educativos, incluyendo rehabilitación, mantenimiento y construcción de espacios escolares en los distintos niveles.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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