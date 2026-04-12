Coahuila contará con más de 470 millones de pesos para infraestructura educativa en 2026

Según el documento, el monto total asignado para la entidad asciende a 470 millones 512 mil 836 pesos, los cuales serán distribuidos en distintos niveles educativos como parte del Ramo General 33, destinado a fortalecer la infraestructura en las entidades federativas.

Más de 470 millones de pesos serán destinados a infraestructura educativa en Coahuila durante 2026, de acuerdo con la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo.

Del total, la mayor parte corresponde a infraestructura educativa básica, con una asignación anual de 389 millones 246 mil 609 pesos, que serán ministrados de manera mensual con montos cercanos a los 32.4 millones de pesos.

Para el nivel medio superior, Coahuila recibirá 18 millones 799 mil 42 pesos en todo el año, mientras que para educación superior se contemplan 62 millones 467 mil 185 pesos, también distribuidos en entregas mensuales.

La calendarización establece que los recursos serán entregados de forma periódica a lo largo de los 12 meses del año. Estos recursos forman parte de la estrategia federal para mejorar las condiciones físicas de los planteles educativos, incluyendo rehabilitación, mantenimiento y construcción de espacios escolares en los distintos niveles.