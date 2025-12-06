Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento

De los 5 mil 600 casos registrados el año pasado, actualmente Coahuila cuenta con 627 casos confirmados, lo que representa una disminución de más del 85 por ciento.

En el caso de los decesos, este año suman cinco, contra los 44 registrados el año pasado.

El brote de 2024 no fue exclusivo de Coahuila o de México, sino que afectó a toda América Latina. La entidad cerró ese año con 5 mil 600 casos de dengue, cifra sin precedentes en la historia estatal, lo que la ubicó en el quinto lugar a nivel nacional. El riesgo epidemiológico fue particularmente alto debido a la movilidad diaria de miles de personas hacia Nuevo León, estado que ocupó el segundo lugar nacional en casos.

ALERTA DE LA OMS

A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta epidemiológica en la que advirtió que América Latina enfrentaría otro brote masivo.

Eliud Aguirre explicó que este aumento generalizado se debe a que la cepa del virus del dengue se está adaptando al medio ambiente y a nuevas condiciones, superando su limitación histórica. Anteriormente, el dengue se consideraba una enfermedad de zonas tropicales o con abundante agua; sin embargo, con el cambio de cepa, ahora el virus tolera mayores alturas, afectando a zonas como Saltillo, donde históricamente los casos eran mínimos.

COORDINACIÓN MUNICIPAL

Aguirre indicó que, ante la alerta de la OMS, las autoridades de salud pública de Coahuila iniciaron acciones preventivas desde el mes de febrero, adelantándose a la temporada de lluvias, que es cuando generalmente se dispara el crecimiento de la enfermedad debido a la acumulación y estancamiento de agua en cacharros y patios sucios.

La estrategia se basó en una coordinación interinstitucional y municipal, con el apoyo de los 38 alcaldes del estado. Las principales acciones implementadas incluyeron fumigación y descacharrización.

El mosquito portador del dengue se reproduce en lugares con estancamiento de agua.

La Secretaría de Salud recomendó mantener limpios los patios, cocheras y techos, así como evitar la acumulación o estancamiento de agua.

Es importante mencionar que el dengue cuenta con cuatro fases; la última corresponde al dengue de tipo hemorrágico, el cual pone en riesgo la vida de los pacientes. Pese a estar en época de otoño, donde la incidencia es menor, la semana pasada se reportó el contagio y la muerte de un hombre en la región centro del estado, con lo que la cifra total se eleva a cinco decesos.

La recomendación es acudir al médico ante la sospecha de la enfermedad, que incluye síntomas como dolor de cuerpo, dolor de cabeza y debilidad general.