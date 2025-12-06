Van al menos 61 atropellamientos en Saltillo-Ramos Arizpe en el último semestre; 27% de conductores huyen

En la segunda mitad de 2025, este medio ha documentado 61 incidentes de atropellamiento entre Saltillo y Ramos Arizpe, de los cuales 15 casos derivaron en la muerte del peatón, mientras que 46 personas sufrieron lesiones de gravedad variable.

Una de las tendencias más preocupantes es la impunidad inicial: en 17 casos, lo que representa el 27% del total, los responsables huyeron del lugar tras el accidente.

Aunque en algunos casos fueron localizados con ayuda de la comunidad, cinco, y otros más con el apoyo de las cámaras de vigilancia, este factor llama la atención, ya que en el mes de noviembre, en los cuatro accidentes fatales todos se dieron a la fuga.

En estos casos el Código Penal vigente, artículo 46, se habla de la persecución de los delitos culposos y se establece que los casos donde se abandone a la víctima se perseguirán de oficio. Además se considera una agravante que incrementa la pena hasta ocho años más.

NOVIEMBRE, UN MES MORTAL

El recuento pormenorizado revela que el mes de noviembre fue trágico, con siete atropellamientos documentados, de los cuales cuatro resultaron en la muerte de la persona.

Entre las víctimas fatales se encuentra Alfredo Vega Sapien, un adulto mayor de 84 años, quien fue arrollado por un camión de la ruta Guayulera en el centro de Saltillo, en el cruce de Pérez Treviño y Acuña, el día 15 de noviembre. El conductor, identificado como Francisco Javier, fue ingresado al penal.

Otro caso mortal se registró en la colonia Mirador de Ramos Arizpe, donde un niño de 7 años murió atropellado por el conductor de una Ford Lobo negra, quien huyó y fue localizado e ingresado al penal de manera posterior.

Luis Ernesto, un hombre de 66 años, murió atropellado por un vehículo que se salió de la vía en Los Pastores mientras la víctima se encontraba haciendo ejercicio. El responsable huyó, aunque después fue localizado.

El cuarto peatón que murió en noviembre fue Jonathan, de 40 años, atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza; el conductor también fue asegurado. En los tres atropellamientos restantes de noviembre, los conductores no se dieron a la fuga.

FALTA DE RESPONSABILIDAD

El problema de los conductores que intentan evadir la justicia se manifestó a lo largo del periodo analizado, que comprende de los meses de junio a noviembre.

En julio hubo 13 atropellamientos, con 3 muertos y 10 lesionados. En este mes se reportó que ocho de los probables responsables se dieron a la fuga.

En uno de los incidentes de julio, el señor Ricardo Aarón Gutiérrez Campos, de 36 años, fue hallado sin vida en una banqueta del centro metropolitano, y las autoridades indicaron que la causa podría haber sido el atropellamiento debido a las laceraciones en el costado derecho.

En septiembre se contaron 15 casos, 3 muertes, y una persona trató de darse a la fuga.

En agosto hubo 12 casos de atropellamiento con 2 muertes. una persona también trató de darse a la fuga.

DATOS

Noviembre

Atropellamientos: 7

Muertes: 4

Heridos: 3

Fugas: 4

Octubre

Atropellamientos: 10

Muertes:2

Herido:8

Fugas: 0

Septiembre

Atropellamientos: 15

Muertes:3

Herido:12

Fugas: 1

Agosto

Atropellamientos: 12

Muertes: 2

Herido: 10

Fugas: 1

Julio

Atropellamientos: 13

Muertes: 3

Herido: 10

Fugas: 8

Junio

Atropellamientos: 4

Muertes: 1

Herido: 3

Fugas: 3