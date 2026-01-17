SEP ampliará cobertura educativa en Coahuila con nueva universidad y más recursos

Coahuila
/ 17 enero 2026
    SEP ampliará cobertura educativa en Coahuila con nueva universidad y más recursos
    La universidad que se construirá atenderá a jóvenes de zonas con menor acceso a estudios profesionales. FOTO: VANGUARDIA(

Para 2026, fortalecerá la infraestructura educativa con la Universidad Rosario Castellanos, la expansión del Bachillerato Nacional y un aumento histórico del programa La Escuela es Nuestra

Ante el inicio de 2026, la Secretaría de Educación Pública federal se prepara para fortalecer la infraestructura educativa en Coahuila con la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, la ampliación del Bachillerato Nacional y un incremento en los recursos del programa La Escuela es Nuestra.

En cuanto a este último, informó que pasará de atender alrededor de 650 escuelas el año pasado a más de mil 500 planteles en 2026, incluyendo tanto educación básica como media superior, buscando cubrir un déficit de infraestructura y ofrecer mejores condiciones de aprendizaje.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

En cuanto a la nueva universidad, señaló que se encuentra en fase de planeación y evaluación de terrenos, principalmente en las regiones carbonífera y de la Laguna, donde se ha detectado una mayor necesidad de espacios universitarios.

La institución prevé atender a más de mil jóvenes, principalmente en carreras de ingeniería y otras vinculadas a los polos de desarrollo del Plan México. Los planes de estudio estarán certificados por el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional, garantizando formación profesional con reconocimiento oficial.

Sobre el Bachillerato Nacional, que comenzó a implementarse en Coahuila en 2025 en dos escuelas, también contará este año con mayor inversión y reconversión de espacios para ofrecer estudios en ambos turnos y proporcionar a los estudiantes títulos y cédulas profesionales como técnicos avalados por instituciones federales.

Para estas iniciativas, el programa La Escuela es Nuestra dispondrá de más de 2 mil millones de pesos, mientras que los recursos para el Bachillerato Nacional y la construcción de la universidad dependerán del avance en la planeación.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco augura un 2026 estable y con crecimiento gradual para Monclova

Añadió que también se esperan recursos de diversos fondos como el FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples) para infraestructura, el FONEME, que cubre la nómina de maestros federales, y el FAETA, destinado a la nómina y recursos de la educación tecnológica y de adultos.

Temas


Educación
Infraestructura

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

