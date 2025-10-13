Coahuila: cuarto lugar en detenciones de menores por narcomenudeo

Entre 2019 y 2025, Coahuila se ha ubicado en el cuarto lugar a nivel nacional en detenciones de adolescentes por narcomenudeo, reflejando un incremento sostenido en la participación de jóvenes en actividades vinculadas al crimen organizado.

De acuerdo con información proporcionada por las fiscalías estatales a EL UNIVERSAL vía transparencia, en 2019 se registraron 424 detenciones de adolescentes en Coahuila por este delito. La cifra disminuyó a 77 solo en los primeros siete meses de 2025. A nivel nacional, el número de arrestos de menores por narcomenudeo pasó de 2 mil 274 en 2019 a 2 mil 920 en los primeros siete meses de 2025, mostrando un crecimiento constante, con un pico en 2024 cuando se registraron 2 mil 310 detenciones.

En el acumulado de estos siete años, Coahuila suma mil 682 detenciones de adolescentes por narcomenudeo, solo superado por San Luis Potosí (2 mil 156), Chihuahua (mil 965) y la Ciudad de México (mil 931). Otros estados con cifras importantes incluyen Guanajuato (925), Baja California (836), Aguascalientes (755) y Nuevo León (684).

Especialistas destacan que la vulnerabilidad económica, la búsqueda de pertenencia a grupos con prestigio y la percepción de estatus son factores clave que influyen en que los adolescentes se integren a redes de narcomenudeo. Felipe Gaytán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle, advierte que los jóvenes son “carne de cañón” para estas actividades, ya que son reemplazables, se adaptan rápidamente a las cadenas de distribución y enfrentan sanciones menores por la ley.

Otto René Cáceres Parra, especialista en seguridad, añade que la violencia y la falta de oportunidades educativas y recreativas facilitan el reclutamiento de menores. “Comienzan como ‘halcones’ y pueden convertirse en narcomenudistas o sicarios, aprovechando vacíos legales que impiden juzgarlos como adultos”, detalla.

Blanca Fabiola González Moreno, psicóloga especialista en familias, subraya que hogares desestructurados, violencia intrafamiliar y negligencia aumentan el riesgo de captación por grupos delictivos. Recomienda abordar el problema desde el ámbito social, psicológico y comunitario, más allá de sanciones legales.

El Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia alertan que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales, evidenciando la urgencia de políticas integrales y programas preventivos.

(Con información de El Universal)