Dos cateos en Piedras Negras deja cuatro detenidos y droga asegurada

Piedras Negras
/ 13 octubre 2025
    Autoridades aseguraron metanfetaminas, mariguana y equipo táctico en ambos domicilios. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Las investigaciones buscan determinar si los detenidos en las colonias Año 2000 y Ácoros están vinculados a otras actividades delictivas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos cateos simultáneos realizados durante la noche del sábado en Piedras Negras derivaron en el aseguramiento de diversas drogas y la detención de cuatro personas, informó la Fiscalía General del Estado.

Las intervenciones se llevaron a cabo en domicilios de las colonias Año 2000 y Ácoros, luego de que varias denuncias ciudadanas alertaran sobre presuntas actividades de narcomenudeo en esos sectores. La Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con la Sedena, la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal, encabezó las diligencias.

Durante los operativos, los agentes localizaron metanfetaminas (cristal), mariguana, grameras, pipas artesanales, mochilas, equipo táctico y otros objetos vinculados con la preparación y distribución de drogas. Todo lo asegurado fue embalado y trasladado a Servicios Periciales para su análisis correspondiente.

Los detenidos fueron identificados como José Omar ¨N¨, Claudia Janeth ¨N¨, Rodrigo ¨N¨ y Juan Manuel ¨N¨, quienes se encontraban en el interior de los inmuebles durante los cateos. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal y continuará con las indagaciones para establecer si están vinculados a otras actividades delictivas en la región.

Vecinos de ambas colonias señalaron haber observado la gran movilización de unidades militares, patrullas estatales y bloqueos en algunas calles para facilitar los procedimientos. La coordinación de los operativos se derivó de varios días de trabajo de inteligencia, que permitieron recabar pruebas suficientes para que un juez emitiera las órdenes de cateo.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado a conocer el peso total ni el valor aproximado de las sustancias aseguradas, aunque se presume que los cateos podrían estar relacionados con otras investigaciones en la zona.

Con estas acciones, las autoridades refuerzan su presencia en colonias con denuncias recurrentes sobre puntos de venta y consumo de drogas, reafirmando el compromiso institucional de mantener operativos constantes contra el narcomenudeo y delitos vinculados en Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

