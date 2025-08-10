Coahuila: cuenca del Río Bravo en rojo por bajos niveles en presa La Amistad y Falcón

    Coahuila: cuenca del Río Bravo en rojo por bajos niveles en presa La Amistad y Falcón
    La presa La Amistad en Coahuila registra apenas 10% de su capacidad de almacenamiento. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La entrega de agua a Estados Unidos presiona la disponibilidad hídrica en municipios del norte

La cuenca del Río Bravo enfrenta una situación crítica debido a los bajos niveles de agua almacenada en las presas internacionales La Amistad, en Coahuila y Falcón, en Tamaulipas, que se encuentran en 10 por ciento y 6 por ciento de su capacidad respectivamente, informó el Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga.

Esta condición mantiene el “Semáforo del Cuidado del Agua” en color rojo, lo que representa una alerta grave que requiere medidas urgentes para revertirla.

Durante la vigésima reunión para actualizar el semáforo, realizada en Nuevo Laredo, el funcionario explicó que la cuenca permanece en este estado crítico debido a la escasez de agua, derivada tanto de la sequía en la región como de los compromisos establecidos en el tratado de aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. A pesar de que el Río Bravo está prácticamente vacío, México tiene el compromiso de entregar a Estados Unidos entre mayo y octubre entre 400 y 518 millones de metros cúbicos, conforme a lo pactado, lo que añade presión a la disponibilidad local.

“El color rojo indica restricciones severas que requieren especial atención de los organismos operadores para optimizar el uso y la eficiencia del agua en los 10 municipios que dependen de las presas La Amistad y Falcón, desde Laredo hasta Matamoros”, explicó Quiroga. Sin embargo, aseguró que hay suficiente agua para abastecer el uso público urbano y concluir el año hidráulico que termina en septiembre.

Por otro lado, el Secretario aclaró que ni Nuevo León ni Tamaulipas tienen adeudos directos con Estados Unidos; el compromiso es responsabilidad de la Federación. En ese sentido, destacó que se ha enviado agua desde la cuenca del Río San Juan, con presas como El Cuchillo en Nuevo León y Marte R. Gómez en Tamaulipas, que no forman parte del tratado internacional, para cumplir con los pagos y proteger el suministro local.

Productores fronterizos han expresado su preocupación ante acuerdos, algunos no públicos, donde el agua almacenada en territorio mexicano podría ser retirada por Estados Unidos, intensificando la tensión en la región.

(Con información de Reforma)

