Reabre puerto fronterizo La Amistad en Acuña tras mantenimiento

Acuña
/ 10 agosto 2025
    Reabre puerto fronterizo La Amistad en Acuña tras mantenimiento
    Usuarios cruzan nuevamente por el puerto fronterizo La Amistad en Acuña tras su reapertura. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El puerto fronterizo operará de 10:00 a 18:00 horas, manteniendo precaución vial hasta septiembre por mantenimiento

ACUÑA, COAH.- Después de varios días cerrado por trabajos de mantenimiento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la reapertura del puerto de entrada ubicado en la presa La Amistad, en Acuña. Desde este domingo 10 de agosto, el cruce vuelve a operar en su horario regular, de 10:00 a 18:00 horas, y se mantendrá así durante toda la semana.

Aunque el puente internacional ya está disponible para los usuarios, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que sigan las indicaciones viales que permanecen instaladas en el área debido a las labores de mantenimiento, las cuales se prolongarán hasta septiembre. Se recomienda precaución al transitar por esta zona para evitar incidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran bar tras riña y agresión a dos mujeres en Piedras Negras

Con la reapertura, quienes cruzan la frontera contarán nuevamente con un segundo acceso para ingresar a Estados Unidos, lo que facilita el flujo y descongestiona otros puertos de entrada.

Se prevé que el lunes 11 de agosto se registre un aumento en la cantidad de vehículos que utilicen este cruce, en particular por el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Muchos estudiantes de Ciudad Acuña viajarán a través de este puerto, lo que incrementará la circulación en la zona fronteriza.

La puesta en marcha del puerto en la presa La Amistad representa una mejora para los usuarios que dependen de esta ruta para cruzar la frontera, luego de las tareas realizadas para mantener y optimizar la infraestructura.

(Con información de medios locales)

Temas


Frontera
Movilidad

Localizaciones


Acuña

