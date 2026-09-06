Coahuila: de un cumpleaños a una despedida; Ángela y Daniela salieron a celebrar y nunca volvieron a casa

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    Coahuila: de un cumpleaños a una despedida; Ángela y Daniela salieron a celebrar y nunca volvieron a casa
    Ángela, Daniela y Gabriela viajaban rumbo a Monclova cuando ocurrió la fatal volcadura. REDES SOCIALES

Tres mujeres murieron y seis personas resultaron lesionadas al volcar la camioneta en la que viajaban rumbo a Monclova

Lo que comenzó como un viaje de regreso a casa terminó en tragedia sobre la Carretera Federal 57. Nueve personas viajaban a bordo de una Suzuki Ertiga desde Saltillo rumbo a Monclova cuando, alrededor de las 22:30 horas, la unidad volcó a la altura del kilómetro 101, cerca de la Ex Hacienda de Plan de Guadalupe.

El accidente dejó tres mujeres sin vida y seis personas lesionadas.

De acuerdo con una de las primeras versiones, uno de los neumáticos habría sufrido una ponchadura o reventón. La conductora, Cynthia Estephanie de los Santos Sánchez, habría intentado frenar, pero perdió el control de la camioneta, que salió de la carretera y dio varias volteretas antes de terminar a un costado de la carpeta asfáltica.

$!La Suzuki Ertiga terminó volcada a un costado de la Carretera Federal 57 tras el accidente.
La Suzuki Ertiga terminó volcada a un costado de la Carretera Federal 57 tras el accidente. MARTÍN ROJAS

La violencia del percance provocó que algunos pasajeros salieran proyectados. Al llegar los cuerpos de emergencia, tres mujeres ya habían perdido la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años; Ángela Valeria Rodríguez Castillo, de 27, y Daniela Guadalupe Valdés Ordóñez, también de 27 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/volcadura-deja-tres-mujeres-sin-vida-y-seis-personas-lesionadas-en-la-saltillo-monclova-LE23274294

Ángela y Daniela habían viajado a Ramos Arizpe para acompañar a una amiga en la celebración de su cumpleaños y regresaban a Monclova. Gabriela, madre de dos niños, volvía después de cumplir con su jornada laboral en una empresa de Ramos Arizpe.

Ninguna llegó a casa.

Los seis sobrevivientes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Entre ellos se encontraban tres personas llevadas a la Clínica 7 del IMSS, otra al Hospital Amparo Pape y dos más, incluida la conductora, a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo.

Las causas del accidente aún deberán ser determinadas por las autoridades. Mientras una de las versiones apunta a la falla de un neumático, algunos sobrevivientes habrían señalado también el exceso de velocidad como un posible factor.

TRES FAMILIAS DE LUTO

Este sábado, el dolor se trasladó de la carretera a Monclova. En tres funerarias fueron veladas Gabriela, Ángela y Daniela, acompañadas por sus padres, hermanos, esposos, hijos y amigos.

Las familias prefirieron guardar silencio ante las cámaras y pidieron respeto para enfrentar la pérdida. En medio del duelo también surgieron cuestionamientos sobre las circunstancias del accidente y la responsabilidad de quien conducía la unidad.

Los restos de las tres mujeres fueron posteriormente trasladados a los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe.

Lo que para ellas comenzó como un viaje, una celebración o una jornada de trabajo terminó en una despedida que ninguna de sus familias imaginó.

VIAJES, UNA MONEDA AL AIRE

El accidente también vuelve la mirada hacia los llamados viajes de “ride”, una modalidad de transporte que se ofrece principalmente a través de grupos de Facebook y que conecta a pasajeros entre Saltillo, Monclova y otros municipios de la Región Centro.

El pasado 8 de julio, nuestro compañero Carlos Mirón documentó esta dinámica en un reportaje en el que realizó el recorrido de ida y vuelta. Encontró una red informal de conductores, horarios, paquetes y pasajeros que buscan trasladarse a un menor costo:

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rides-saltillo-monclova-la-terminal-invisible-de-los-foraneos-en-coahuila-EO21946406

El ahorro puede resultar atractivo, pero detrás de estos viajes también existen interrogantes sobre las condiciones de los vehículos, el número de pasajeros y la seguridad durante los recorridos.

La tragedia ocurrida en la carretera 57 vuelve a poner esa realidad sobre la mesa: cuando viajar más barato significa asumir mayores incertidumbres, la seguridad no debería ser una moneda al aire.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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