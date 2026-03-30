Coahuila: Descarta OCV afectación en hoteles por clausura temporal de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Coahuila: Descarta OCV afectación en hoteles por clausura temporal de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas
    Sostienen que las clausuras no tuvieron una afectación tan pronunciada para la región. ARCHIVO

Enrique Ayala, presidente del organismo, dijo que se espera una ocupación de 100 por ciento en Semana Santa

Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Centro de Coahuila, explicó que la ocupación hotelera en Cuatro Ciénegas, en Candela y en Monclova fue positiva, pese a la clausura temporal del Río Mezquites.

“No ha habido ninguna cancelación a consecuencia del Río Mezquite. Ahorita gracias a Dios tenemos ya playitas ahí trabajando como balneario, ahí está permitido el acceso a las personas que vengan a bañarse ahí a playitas, al área que está también muy grande y muy bien”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reabren-a-visitantes-rio-mezquites-en-cuatro-cienegas-NL19741084

Por lo anterior, Ayala consideró que el cierre del Río no representó una “afectación tan pronunciada”.

El pasado jueves 26 de marzo, Grupo Hotelero 1800 dio a conocer que la Profepa clausuró el ingreso a este recinto natural “sin una valoración técnica integral previa ni un proceso adecuado de atención a sus argumentos”.

Los empresarios también argumentaron que la clausura representó “una acción desproporcionada en relación con las actividades que se desarrollaban, las cuales, aseguran, se han realizado bajo condiciones previamente conocidas por las autoridades ambientales y sin modificaciones estructurales recientes”.

Añadió que para la Semana Santa, la ocupación hotelera está en cerca del 80 por ciento, aunque esperan que alcance el 100.

“Hacemos las recomendaciones como cada año de que no manejen cansados, de que no tomen cuando vengan en carretera y que traten de disfrutar a su familia y que tengan todas las precauciones con su vehículo mecánicamente”, añadió.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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