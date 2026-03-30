Coahuila: Reabren a visitantes Río Mezquites en Cuatro Ciénegas

A través de un comunicado oficial, Grupo Hotelero 1800 informó que se hizo el levantamiento de la clausura en el Río Mezquite, lo que les permite dar continuidad a la operación de sus parques.

La tarde de este lunes reabrió al público el Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas, luego de ser clausurado la semana pasada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El grupo hotelero reiteró su “compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental, principios que siempre han guiado nuestro actuar”.

Agradecieron al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y a Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente del Estado, por su intervención, “brindando certidumbre a las familias que dependen de esta actividad económica en nuestro Pueblo Mágico”.

También recordaron que todos los parques están operando y abiertos, tanto en el Río Mezquites, como las Dunas de Yeso y las Minas de Mármol, recibiendo a los visitantes que deseen conocer y disfrutar de la riqueza de la región.

“Grupo Hotelero 1800 reitera el cabal cumplimiento a las normas legales, lo cual dio como resultado la apertura total de nuestros parques”, concluyó.