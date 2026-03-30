Coahuila: Reabren a visitantes Río Mezquites en Cuatro Ciénegas

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Coahuila: Reabren a visitantes Río Mezquites en Cuatro Ciénegas
    Grupo Hotelero 1800 afirma dar cumplimiento a las normas, lo que permitió la reapertura de sitios. ARCHIVO

Informa Grupo Hotelero 1800 que operan con normalidad sitios turísticos de Río Mezquites, Dunas de Yeso y Minas de Mármol

La tarde de este lunes reabrió al público el Río Mezquites, en Cuatro Ciénegas, luego de ser clausurado la semana pasada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A través de un comunicado oficial, Grupo Hotelero 1800 informó que se hizo el levantamiento de la clausura en el Río Mezquite, lo que les permite dar continuidad a la operación de sus parques.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/cuatro-cienegas-reactiva-tres-de-sus-parques-turisticos-tras-clausura-del-rio-mezquites-CM19733760

El grupo hotelero reiteró su “compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental, principios que siempre han guiado nuestro actuar”.

Agradecieron al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y a Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente del Estado, por su intervención, “brindando certidumbre a las familias que dependen de esta actividad económica en nuestro Pueblo Mágico”.

También recordaron que todos los parques están operando y abiertos, tanto en el Río Mezquites, como las Dunas de Yeso y las Minas de Mármol, recibiendo a los visitantes que deseen conocer y disfrutar de la riqueza de la región.

“Grupo Hotelero 1800 reitera el cabal cumplimiento a las normas legales, lo cual dio como resultado la apertura total de nuestros parques”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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