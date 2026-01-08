Coahuila: llama diputado a revisar bachilleratos de corta duración para evitar fraudes

Ante la proliferación de bachilleratos que prometen certificados en cuestión de semanas o meses, el diputado Alfredo Paredes hizo un llamado desde la máxima tribuna del estado a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que, en coordinación con sus homólogas estatales, implemente una campaña de verificación sobre la legalidad de estos estudios de corta duración que ofrecen diversas escuelas e instituciones privadas en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Durante la exposición de motivos, el legislador advirtió que en internet, redes sociales y publicidad impresa abundan ofertas de bachilleratos exprés que prometen concluirse en semanas o meses, e incluso mediante la simple presentación de un examen. Señaló que este tipo de prácticas pone en riesgo el tiempo y los recursos de las familias que hacen un esfuerzo por continuar con su formación académica.

Paredes expuso que existen numerosos casos de personas que, incluso cuando ya han cursado más de la mitad de una carrera profesional, descubren que su certificado de bachillerato es apócrifo. En otros casos, el problema se detecta al momento de recibir el documento, cuando ya se ha invertido dinero y tiempo.

El diputado citó casos documentados y publicados por Vanguardia en septiembre de 2025, cuando la oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila detectó certificados falsos de preparatoria, expedidos por instituciones que operan sin validez oficial, así como personas que venden estos documentos de manera fraudulenta, lo que impide a muchos jóvenes continuar con sus estudios. Solo durante julio y agosto se identificaron 35 casos, la mayoría en la Región Sureste del estado.

En ese contexto, el legislador afirmó que se trata de un problema de alcance nacional y no exclusivo de Coahuila. Señaló que decenas de miles de personas, desde adolescentes y jóvenes hasta adultos mayores, buscan concluir el bachillerato para seguir estudiando, mejorar sus condiciones laborales u obtener un ascenso, lo que los convierte en víctimas potenciales de fraudes.

“Pido a los diputados presentes que nos sumemos para seguir exhortando a la Secretaría de Educación Pública federal y que, de la mano con la Secretaría de Educación de Coahuila se haga una radiografía de los bachilleratos, para que estos estudios de corto tiempo tengan la validez requerida y nuestros jóvenes puedan salir adelante”, dijo.