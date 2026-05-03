Coahuila: DIF Guerrero lleva festejos del Día del Niño a ejidos y colonias

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    Coahuila: DIF Guerrero lleva festejos del Día del Niño a ejidos y colonias
    En los festejos llevaron alegría, regalos y actividades recreativas a distintas comunidades. REDES SOCIALES

El DIF Municipal de Guerrero realizó una gira de celebraciones para niñas y niños

GUERRERO, COAH.- La Administración Municipal de Guerrero, a través del Sistema DIF Municipal, realizó una gira de celebraciones dedicada a las niñas y niños de la localidad.

En los eventos llevaron actividades recreativas, regalos y momentos de convivencia a diversas comunidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/miles-de-ninas-y-ninos-celebran-su-dia-en-gran-festejo-en-saltillo-HH20366717

Ana Lilia Jiménez, presidenta honoraria del DIF Municipal, encabezó los recorridos que se realizaron durante los últimos días.

Las celebraciones tuvieron como objetivo acercar alegría y atención a la niñez en distintos ejidos del municipio.

Estos festejos comenzaron en la cabecera municipal y se extendieron a comunidades como Santa Mónica, Guadalupe, Hacienda Guadalupe, San Vicente y la colonia agrícola El Saucito.

En los eventos participaron familias y autoridades locales, llevando alegría a los más pequeños de la casa.

El alcalde Mario Cedillo Infante acompañó la entrega de presentes, reiterando su compromiso con el bienestar de niños de Guerrero.

https://vanguardia.com.mx/informacion/dia-del-nino-en-mexico-frases-e-imagenes-con-mensajes-para-compartir-en-whatsapp-facebook-e-instagram-DJ20387051

El edil destacó la importancia de las niñas y niños como base fundamental de las familias y como el futuro de la comunidad.

En este sentido, destacó que la administración municipal prioriza el acercamiento con las infancias para poder impulsarlas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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