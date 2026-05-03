Coahuila: DIF Guerrero lleva festejos del Día del Niño a ejidos y colonias

En los eventos llevaron actividades recreativas, regalos y momentos de convivencia a diversas comunidades.

GUERRERO, COAH.- La Administración Municipal de Guerrero , a través del Sistema DIF Municipal, realizó una gira de celebraciones dedicada a las niñas y niños de la localidad.

Ana Lilia Jiménez, presidenta honoraria del DIF Municipal, encabezó los recorridos que se realizaron durante los últimos días.

Las celebraciones tuvieron como objetivo acercar alegría y atención a la niñez en distintos ejidos del municipio.

Estos festejos comenzaron en la cabecera municipal y se extendieron a comunidades como Santa Mónica, Guadalupe, Hacienda Guadalupe, San Vicente y la colonia agrícola El Saucito.

En los eventos participaron familias y autoridades locales, llevando alegría a los más pequeños de la casa.

El alcalde Mario Cedillo Infante acompañó la entrega de presentes, reiterando su compromiso con el bienestar de niños de Guerrero.