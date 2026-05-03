Coahuila: DIF Guerrero lleva festejos del Día del Niño a ejidos y colonias
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El DIF Municipal de Guerrero realizó una gira de celebraciones para niñas y niños
GUERRERO, COAH.- La Administración Municipal de Guerrero, a través del Sistema DIF Municipal, realizó una gira de celebraciones dedicada a las niñas y niños de la localidad.
En los eventos llevaron actividades recreativas, regalos y momentos de convivencia a diversas comunidades.
Ana Lilia Jiménez, presidenta honoraria del DIF Municipal, encabezó los recorridos que se realizaron durante los últimos días.
Las celebraciones tuvieron como objetivo acercar alegría y atención a la niñez en distintos ejidos del municipio.
Estos festejos comenzaron en la cabecera municipal y se extendieron a comunidades como Santa Mónica, Guadalupe, Hacienda Guadalupe, San Vicente y la colonia agrícola El Saucito.
En los eventos participaron familias y autoridades locales, llevando alegría a los más pequeños de la casa.
El alcalde Mario Cedillo Infante acompañó la entrega de presentes, reiterando su compromiso con el bienestar de niños de Guerrero.
El edil destacó la importancia de las niñas y niños como base fundamental de las familias y como el futuro de la comunidad.
En este sentido, destacó que la administración municipal prioriza el acercamiento con las infancias para poder impulsarlas.