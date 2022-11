La Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila aplicará sanciones de 86 mil 435 pesos a seis millones 914 mil pesos al Parque Industrial 2020, ubicado al sur de la ciudad, y una multa similar a la empresa Níquel Cromex, por carecer de estudios de impacto ambiental para arrojar residuos –aparentemente contaminados con níquel y cromo- al arroyo Las Flores, sin descartarse la posibilidad de clausura.

La sanción dependerá de los resultados que indique el muestreo de laboratorio levantado el martes pasado y que se darán a conocer próximamente. Las multas serán independientes a las que en su momento aplique la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, procurador estatal de Protección al Ambiente, informó que la empresa no cuenta con autorizaciones y querían hacer valer documentos de Arteaga, donde operaban anteriormente.

También abrieron procedimiento contra el Parque Industrial, responsable de las instalaciones donde opera la empresa y de introducir el tubo por el que la compañía arroja los residuos de sus procesos productivos.

“Jurídicamente la culpa la tiene el Parque Industrial porque de él son las instalaciones y él es el que colocó el tubo para hacer la descarga en el arroyo.

“Ellos tienen 15 días hábiles para presentar lo que a su derecho convenga y en dado casos nosotros sancionar o en su caso clausurar si podemos, porque es un tema de la federación y veremos que dicen los abogados expertos en ese tema.

“No está cancelado porque no tienen dónde tirarlos y no hay una clausura, estamos esperando la información –de laboratorio- para poder clausurar, porque no sabemos si es agua con Tang verde o efectivamente es cromo y níquel, para entonces poder hacer una acción legal y si ésta permite clausurar”, comentó Rodríguez.

La ley ambiental autoriza la clausura en caso de daño o peligro inminente al medio ambiente, pero no precisa si es competencia del estado o de cualquier autoridad.

“Es lo que estamos analizando... debería ser lo más lógico y lo más congruente (clausurar).

“Obviamente no voy a aplicar sanción por la descarga al arroyo porque no es de mi competencia. Voy a aplicar sanción al Parque Industrial porque no presentó reportes, porque permitió recibir a una empresa antes de que concluyera la construcción del Parque y por incumplimiento de condicionantes.

“Y a la empresa, por no tener manifiesto de impacto ambiental, por no tener permiso de manejo especial de residuos que son competencia del Estado. La descarga y la contaminación del arroyo le corresponden a Profepa y Conagua”, explicó.

Las multas serán de entre 500 a 40 mil salarios mínimos, dependiendo de factores y causas, indicó. Vecinos del Parque Industrial denunciaron que los nogales y plantas se secaron y que niños sufren padecimientos en la piel, por el contacto con agua contaminada.