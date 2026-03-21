Coahuila, en el radar de las mafias internacionales

El estado de Coahuila ha dejado de ser solo un campo de batalla para los cárteles nacionales; hoy, la entidad podría ser un punto estratégico para el crimen organizado de corte global. Según investigaciones recientes de Víctor Manuel Sánchez Valdés, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en territorio coahuilense se ha detectado la operación activa de células vinculadas a mafias de Estados Unidos y Colombia.

A diferencia de otras entidades donde la violencia local acapara los titulares, la presencia extranjera en Coahuila responde a una lógica de mercado y logística. El análisis de Sánchez Valdés sugiere que estos grupos aprovechan la ubicación geográfica del estado para fortalecer redes de distribución transfronteriza y el tráfico de estupefacientes hacia el norte.

Esta “internacionalización” del crimen en la región no es un evento aislado, sino que forma parte de una red que abarca todo el país, donde Coahuila destaca por su dinamismo económico y cercanía con la frontera estadounidense. PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES De acuerdo con el mapa delictivo elaborado por el investigador, las operaciones en el estado se dividen principalmente en dos vertientes: Conexiones estadounidenses: Grupos que facilitan el flujo de mercancía ilícita hacia el mercado norteamericano. Redes colombianas: Células que, además del tráfico, suelen importar modelos de extorsión como el “gota a gota” y participan en el suministro de insumos.

En México operan criminales y mafias del extranjero en las 32 entidades; provienen de al menos 13 países. Comparto un mapa que resume su presencia, incluido en mi artículo de hoy en @nexosmexico (link al artículo en el primer comentario). pic.twitter.com/IqCKx5OTNg — Víctor Sánchez (@victorsanval) March 18, 2026

DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD La convergencia de actores internacionales en Coahuila añade una capa de sofisticación a las operaciones ilícitas. Los especialistas advierten que esta mezcla de intereses locales y extranjeros podría derivar en una competencia territorial más intensa y difícil de rastrear para las autoridades convencionales.

“El desafío para las autoridades no solo radica en combatir a los cárteles locales, sino en desarrollar capacidades para enfrentar redes transnacionales”, advierte el reporte. Para frenar esta expansión, se propone el fortalecimiento de unidades de inteligencia especializada y un seguimiento riguroso a las operaciones financieras internacionales, dado que estas mafias suelen utilizar los estados industriales para el blanqueo de capitales. En zonas estratégicas del norte, como Coahuila y Nuevo León, la interacción entre grupos locales y foráneos podría traducirse en disputas por el control territorial, así como en esquemas criminales más sofisticados, incrementando los riesgos en materia de seguridad. CASI TODAS LAS ENTIDADES REGISTRAN AL MENOS UNA ORGANIAZCIÓN En cuanto a la diversidad de grupos extranjeros, Baja California y Quintana Roo concentran la presencia de ocho nacionalidades, seguidos por Hidalgo y Veracruz con siete; Estado de México, Tamaulipas y Tabasco registran seis, mientras que Chihuahua, Sonora, Jalisco y Yucatán contabilizan cinco. A nivel nacional, las organizaciones de origen colombiano destacan por su amplia cobertura, con operaciones identificadas en 30 de las 32 entidades federativas, quedando fuera únicamente Colima y Sinaloa.

Ante este panorama, analistas señalan que el reto para las instituciones de seguridad no se limita al combate de estructuras delictivas locales, sino que implica el fortalecimiento de estrategias para enfrentar redes de alcance internacional. Entre las acciones sugeridas se encuentran la consolidación de áreas de inteligencia especializadas, una mayor cooperación informativa con otros países y la vigilancia de flujos financieros de carácter global. La incursión de estas mafias extranjeras complejiza aún más el escenario delictivo en México.

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