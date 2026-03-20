Alcalde de Saltillo gestiona coordinación técnica por proyecto ferroviario

Tras la instalación de la “mesa social”, el Edil destacó la importancia de contar con un cronograma claro que permita prevenir afectaciones en la mancha urbana. “Todavía hay muchas situaciones que están medio en el limbo. No hay ni siquiera un cronograma de cómo va a estar trabajando el tema de la ejecución de la obra”, señaló el Munícipe, quien busca que las inquietudes de la ciudadanía sean integradas en la planeación ejecutiva antes del inicio de los trabajos.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó que buscará establecer una mesa de trabajo técnica con el consorcio Grupo Carso para precisar los detalles del proyecto del tren de pasajeros.

Una de las prioridades para el Gobierno Municipal es definir la infraestructura en los más de 20 cruces ferroviarios que tiene la ciudad.

Al respecto, Díaz González explicó: “Si es un deprimido, un paso a desnivel, ¿qué va a pasar con las afectaciones de las casas? Si es un desnivel, la longitud de la rampa puede afectar una gran cantidad de viviendas”.

Subrayó que la coordinación estrecha es vital para evitar daños colaterales durante la construcción por el paso de maquinaria pesada. “Los camiones, las compactadoras, las vibradoras, pueden generar muchos daños a vivienda que estén cerca del derecho de vía”, advirtió sobre la necesidad de previsión técnica.

ENTREGARÁ NUEVAS PATRULLAS

En contraste con la incertidumbre del proyecto federal, Díaz González anunció el fortalecimiento del equipamiento policial local. Confirmó que en las próximas semanas se entregarán nuevas patrullas para Tránsito y el Grupo de Reacción Sureste, además de motocicletas de doble propósito y uniformes para todas las corporaciones.

“Vamos a estar entregando también uniformes para nuestro heroico cuerpo de bomberos próximamente. Va a estar algo interesante todo lo que son las últimas semanas del mes de marzo y los primeros días de abril con actividades relacionadas a la seguridad”, detalló el Edil sobre las prioridades de su administración.

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