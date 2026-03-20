Ciudad Judicial de Saltillo inicia operaciones con modelo moderno y atención progresiva

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Ciudad Judicial de Saltillo inicia operaciones con modelo moderno y atención progresiva
    La Ciudad Judicial de Saltillo inició operaciones con nuevas áreas y servicios para la atención ciudadana. CORTESÍA

Nuevo esquema reorganiza juzgados, digitaliza procesos y mejora experiencia de usuarios en servicios legales

Este viernes arrancó la atención al público en la Ciudad Judicial de Saltillo mediante un plan progresivo dividido en etapas, diseñado para fortalecer la capacidad operativa del sistema, optimizar los servicios y consolidar un modelo de justicia más ágil, accesible y eficiente.

En esta primera fase comenzaron a operar las materias civil en su especialización hipotecaria y laboral. De igual forma, se habilitó la recepción de trámites y documentos a través de la Oficialía de Partes, ubicada en el lobby, así como la consulta de expedientes en el archivo de trámite y la canalización al área de copias.

Este modelo permite mayor claridad en los trámites, agiliza la atención de los asuntos y prioriza el uso del expediente electrónico, reduciendo la necesidad de حضور presencial.

Además, se implementó un sistema de atención mediante códigos QR, que permite a las personas usuarias generar citas o recibir turnos para ser canalizadas de manera ordenada a las distintas áreas. Pantallas informativas en el lobby facilitan la consulta de audiencias y turnos, mientras que personal de apoyo orienta en todo momento.

Estas condiciones buscan dignificar la atención y colocar al usuario en el centro del sistema, mejorando su experiencia en cada etapa del proceso.

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Durante la jornada inicial se programaron diversas audiencias, destacando una en materia laboral que inició a las 09:15 horas.

SERVICIOS INTEGRALES Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Desde el pasado 17 de marzo, el Centro de Evaluación Psicosocial funciona en su totalidad, brindando atención a las necesidades emocionales y familiares derivadas de procesos judiciales. En paralelo, el Instituto Estatal de Defensoría Pública ofrece orientación jurídica gratuita, mientras que el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias facilita mecanismos de diálogo para la resolución de conflictos.

$!El modelo de juzgados únicos y uso de tecnología agiliza trámites y mejora la experiencia de los usuarios.
El modelo de juzgados únicos y uso de tecnología agiliza trámites y mejora la experiencia de los usuarios. CORTESÍA

En los primeros días de operación de estas áreas, más de 100 personas han sido atendidas, reflejando la demanda y la pertinencia de estos servicios complementarios dentro del sistema judicial.

El magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup subrayó que este arranque representa un momento clave en la transformación del Poder Judicial, sustentada en la profesionalización, la eficiencia, la transparencia y una vocación de servicio centrada en la ciudadanía.

NUEVO MODELO JUDICIAL Y EXPERIENCIA DEL USUARIO

La Ciudad Judicial opera bajo un esquema innovador que sustituye los juzgados tradicionales numerados por juzgados únicos por materia —civil, familiar, mercantil y laboral—, organizados en unidades de gestión especializadas que atienden cada etapa del proceso.

Este modelo permite mayor claridad en los trámites, agiliza la atención de los asuntos y prioriza el uso del expediente electrónico, reduciendo la necesidad de atención presencial.

Además, se implementó un sistema de atención mediante códigos QR, que permite a las personas usuarias generar citas o recibir turnos para ser canalizadas de manera ordenada a las distintas áreas. Pantallas informativas en el lobby facilitan la consulta de audiencias y turnos, mientras que personal de apoyo orienta en todo momento.

Estas condiciones buscan dignificar la atención y colocar al usuario en el centro del sistema, mejorando su experiencia en cada etapa del proceso.

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