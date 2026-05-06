Investigan siete casos por incendios forestales en Coahuila; no hay sentencias

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    Investigan siete casos por incendios forestales en Coahuila; no hay sentencias
    Reformas recientes al marco legal buscan endurecer las penas contra quienes provoquen incendios forestales en la entidad. ESPECIAL

Reformas recientes buscan endurecer sanciones por incendios forestales, mientras autoridades avanzan en la integración de carpetas de investigación

La Fiscalía General de Coahuila mantiene actualmente siete carpetas de investigación abiertas por incendios forestales; sin embargo, hasta el momento no se registran sentencias vigentes contra responsables. Así lo informó Federico Fernández Montañez, titular de la institución, quien destacó que las indagatorias se centran principalmente en casos de omisión.

“Mira, que yo tenga conocimiento ahorita, a ojo de buen cubero, debe haber unas siete carpetas de investigación abiertas por omisión, por lo de los incendios”, declaró el fiscal general.

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El funcionario explicó que el seguimiento legal de estos delitos busca sancionar de manera más contundente las afectaciones al patrimonio natural. Fernández Montañez recordó que el Congreso del Estado realizó recientemente reformas para fortalecer el marco jurídico penal.

“Hubo una reforma que se presentó en el Congreso recientemente para sancionar de manera mucho más contundente estos hechos”, señaló respecto al endurecimiento de las penas contra quienes provoquen incendios.

Al ser cuestionado sobre la existencia de castigos previos, admitió que la memoria reciente no registra condenas locales.

“¿Con sentencia? Me parece que no hay. Habría que revisarlo, porque me parece que la mayoría de los casos hubo un reconocimiento”, explicó el funcionario estatal.

Sobre antecedentes relevantes, el fiscal mencionó un caso ocurrido años atrás que escaló a instancias federales.

“El más importante de ellos debió haber sido una campaña que se hace unos cuatro o cinco años; también fue una competencia federal y me parece que estaba en distrito”, detalló Fernández Montañez sobre la relevancia jurídica.

Finalmente, la autoridad estatal enfatizó que la Fiscalía continuará trabajando para que los descuidos que derivan en desastres ambientales no queden impunes. La intención es que las carpetas vigentes logren integrarse debidamente para sentar precedentes en la protección de las zonas boscosas de la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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