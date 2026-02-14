Coahuila, entre las entidades con menor número de moteles en México

TE PUEDE INTERESAR: Habrá operativo especial en restaurantes y bares por el Día del Amor; piden a saltillenses evitar consumo de alcohol si manejan

El estudio señala que el estado cuenta con 87 establecimientos de este tipo, una cifra que, si bien lo coloca en una posición competitiva dentro del norte del país, resulta considerablemente menor frente a otras entidades que encabezan la lista nacional.

En vísperas del 14 de febrero, fecha marcada por un repunte en la demanda de hospedaje de corta estancia, Coahuila figura entre las entidades con menor número de moteles a nivel nacional, de acuerdo con un análisis estadístico difundido por la plataforma digital Polls MX.

El contraste es evidente. Estados como Veracruz, con 360 moteles, y Puebla, con 312, concentran la mayor oferta en el país, superando por amplio margen a Coahuila. Incluso entidades con alta densidad poblacional como Ciudad de México y Sinaloa reportan 99 establecimientos cada una, colocándose por encima del territorio coahuilense.

En el plano regional, Coahuila mantiene una ventaja frente a algunos vecinos del norte. Nuevo León registra 69 moteles, mientras que Durango y San Luis Potosí presentan cifras inferiores, lo que posiciona al estado como uno de los referentes en su zona geográfica inmediata. No obstante, en el contexto nacional, permanece lejos de los primeros lugares.

El Día del Amor y la Amistad representa uno de los periodos de mayor actividad para el sector de hospedaje temporal, junto con restaurantes, florerías y comercios de regalos. La disponibilidad de infraestructura influye directamente en la capacidad de respuesta ante la demanda.

Aunque 87 establecimientos garantizan opciones para los usuarios en Coahuila, la cifra refleja que la entidad no se encuentra entre las de mayor infraestructura en este segmento, lo que puede generar saturación en fechas de alta afluencia.

El análisis de Polls MX subraya que este tipo de datos permite observar dinámicas sociales y económicas más allá del ámbito político. La distribución de moteles por estado no solo responde a variables poblacionales, sino también a factores culturales, turísticos y de movilidad regional.

En este contexto, Coahuila se mantiene como un actor relevante en el norte del país, pero con una oferta moderada en comparación con los líderes nacionales.

Así que este 14 de febrero el estado cuenta con infraestructura suficiente para atender la celebración, aunque las cifras confirman que forma parte del grupo de entidades con menor número de establecimientos frente a los grandes polos del centro y sur del país.

