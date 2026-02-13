Habrá operativo especial en restaurantes y bares por el Día del Amor; piden a saltillenses evitar consumo de alcohol si manejan

Ante el aumento de salidas a restaurantes por el 14 de febrero, el alcalde instruyó reforzar la vigilancia y los operativos antialcohol y de velocidad durante el fin de semana.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegará operativos de seguridad y vigilancia en restaurantes, bares y principales vialidades, ante la alta afluencia de personas que se espera durante este fin de semana. El objetivo, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, es prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

El edil explicó que el 14 de febrero representa una de las fechas con mayor movimiento para el sector restaurantero, por lo que se prevé que desde este viernes y durante el fin de semana haya un aumento considerable en la actividad nocturna.

“Va a haber mucho movimiento de gente que va a salir de sus hogares a festejar el Día del Amor y la Amistad”, dijo.

En ese contexto, indicó que se reforzarán los operativos viales en distintos puntos de la ciudad, principalmente en horarios vespertinos, nocturnos y de madrugada. Estas acciones incluirán filtros antialcohol, vigilancia en vialidades de alta circulación y monitoreo de velocidad.

El alcalde hizo un llamado directo a la ciudadanía a disfrutar la fecha con responsabilidad. “Pueden festejar, pueden disfrutar con su pareja o su familia, pero sí bajarle al tema del alcohol y si toman no manejen”, expresó.

Como parte de las recomendaciones, pidió a quienes consuman bebidas alcohólicas optar por alternativas como el uso de taxi, plataformas de transporte o un conductor designado, a fin de evitar incidentes que pongan en riesgo a terceros.

Además de los operativos de seguridad, el Municipio también contempla actividades conmemorativas en el Centro Histórico, entre ellas una callejoneada que recorrerá distintas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Finalmente, el edil reiteró que el objetivo de estas acciones es mantener las condiciones de orden y tranquilidad en Saltillo durante una de las fechas con mayor movilidad social del año. “Vamos a estar muy al pendiente en los diferentes puntos de la ciudad para tratar de prevenir cualquier accidente o incidente”, concluyó.