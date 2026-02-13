Habrá operativo especial en restaurantes y bares por el Día del Amor; piden a saltillenses evitar consumo de alcohol si manejan

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Habrá operativo especial en restaurantes y bares por el Día del Amor; piden a saltillenses evitar consumo de alcohol si manejan
    Llaman a festejar con responsabilidad durante el fin de semana romántico UNPLASH

Se busca prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias durante el fin de semana

Ante el aumento de salidas a restaurantes por el 14 de febrero, el alcalde instruyó reforzar la vigilancia y los operativos antialcohol y de velocidad durante el fin de semana.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegará operativos de seguridad y vigilancia en restaurantes, bares y principales vialidades, ante la alta afluencia de personas que se espera durante este fin de semana. El objetivo, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, es prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo

El edil explicó que el 14 de febrero representa una de las fechas con mayor movimiento para el sector restaurantero, por lo que se prevé que desde este viernes y durante el fin de semana haya un aumento considerable en la actividad nocturna.

“Va a haber mucho movimiento de gente que va a salir de sus hogares a festejar el Día del Amor y la Amistad”, dijo.

En ese contexto, indicó que se reforzarán los operativos viales en distintos puntos de la ciudad, principalmente en horarios vespertinos, nocturnos y de madrugada. Estas acciones incluirán filtros antialcohol, vigilancia en vialidades de alta circulación y monitoreo de velocidad.

El alcalde hizo un llamado directo a la ciudadanía a disfrutar la fecha con responsabilidad. “Pueden festejar, pueden disfrutar con su pareja o su familia, pero sí bajarle al tema del alcohol y si toman no manejen”, expresó.

Como parte de las recomendaciones, pidió a quienes consuman bebidas alcohólicas optar por alternativas como el uso de taxi, plataformas de transporte o un conductor designado, a fin de evitar incidentes que pongan en riesgo a terceros.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Será 14 de febrero ligero respiro para la economía, coinciden restauranteros, comerciantes y hoteleros

Además de los operativos de seguridad, el Municipio también contempla actividades conmemorativas en el Centro Histórico, entre ellas una callejoneada que recorrerá distintas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Finalmente, el edil reiteró que el objetivo de estas acciones es mantener las condiciones de orden y tranquilidad en Saltillo durante una de las fechas con mayor movilidad social del año. “Vamos a estar muy al pendiente en los diferentes puntos de la ciudad para tratar de prevenir cualquier accidente o incidente”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
14 de febrero

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Entre los cuestionamientos a su gestión se mencionó su negativa a incluir mayor presencia femenina en el libro México.

SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo y habla de trámite administrativo

Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
Consideran que se puede aprovechar la fecha para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas.

UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico

true

Semana de 40 horas: los impactos que traerá
true

Morena: Patología y política
Experiencias especiales impulsan reservaciones este 14 de febrero

Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo