Coahuila, entre los estados clave del Operativo Frontera Norte a un año de su arranque

Coahuila se mantiene como una de las entidades estratégicas dentro de la Operación Frontera Norte, iniciativa federal que cumplió un año desde su puesta en marcha y que fue diseñada para frenar el tráfico de drogas —principalmente fentanilo y metanfetamina— hacia Estados Unidos, así como el ingreso ilegal de armas y recursos provenientes del crimen organizado.

Desde el inicio del operativo, el 5 de febrero de 2025, las autoridades federales han reportado la detención de casi 11 mil presuntos delincuentes y el aseguramiento de más de 120 toneladas de droga, entre ellas 603 kilogramos de fentanilo, además de miles de armas de fuego, vehículos e inmuebles vinculados a grupos delictivos.

La Operación Frontera Norte arrancó con el despliegue de 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en 18 municipios ubicados en estados con altos índices de violencia y considerados corredores clave para el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense y el flujo inverso de armas, municiones y ganancias ilícitas hacia México.

Este operativo fue establecido como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por Donald Trump, con el objetivo de reforzar el combate a los cárteles del narcotráfico y contener la migración irregular en la frontera norte del país.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch, hasta el 22 de enero pasado se habían registrado, desde el inicio del operativo, 10 mil 929 personas detenidas, el aseguramiento de 8 mil 86 armas de fuego, más de 1.3 millones de cartuchos, 35 mil 847 cargadores y 120 mil 376 kilogramos de droga.

En el mismo periodo, las autoridades federales también decomisaron 6 mil 392 vehículos y aseguraron mil 284 inmuebles presuntamente utilizados por organizaciones criminales para sus operaciones logísticas y de distribución.

Si bien la SSPC difundía de manera regular los resultados del Operativo Frontera Norte, a partir del 22 de enero la dependencia dejó de emitir reportes específicos sobre estas acciones, pese a que el despliegue continúa vigente en entidades clave.

Además de Coahuila, el operativo se aplica en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Nuevo León y Chihuahua, considerados estratégicos dentro del mapa del combate federal al narcotráfico y al tráfico de armas en la frontera norte del país.