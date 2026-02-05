IMSS Coahuila rinde cuentas: avances históricos en cirugías, infraestructura y atención médica especializada

En Coahuila se llevó a cabo la sesión conjunta de los Órganos Colegiados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): el Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y la Junta de Gobierno de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 71, con la participación del secretario general del IMSS, doctor Jorge Gaviño Ambriz, en representación del director general, Zoé Robledo. Durante el encuentro, el titular del OOAD Coahuila, doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, presentó un balance de resultados que reflejan un fortalecimiento sustantivo de la atención médica en la entidad, con énfasis en la cobertura a grupos vulnerables, particularmente personas adultas mayores. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ruta ‘Vinos y Dinos’ se expande con viñedos urbanos y nuevas casas vitivinícolas PRODUCTIVIDAD MÉDICA Y CIRUGÍAS QUE TRANSFORMAN VIDAS Entre los indicadores más relevantes, destacó la realización de 3 mil 500 cirugías de catarata con colocación de lente intraocular, procedimientos que permiten recuperar de manera inmediata la capacidad visual de las y los pacientes, posicionando a Coahuila en el segundo lugar nacional en productividad en este rubro.

Asimismo, informó que durante 2025 el OOAD otorgó más de 4 millones de consultas de medicina familiar, realizó más de 69 mil cirugías y brindó más de 945 mil consultas en hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención, cifras que dan cuenta de la elevada demanda y capacidad operativa del IMSS en el estado. INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA Y LIDERAZGO NACIONAL El doctor Ibáñez de la Rosa subrayó la conclusión y puesta en marcha de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 “La Joya”, en Torreón, así como la remodelación integral de las UMF No. 4 en Arteaga, No. 3 en Ramos Arizpe y No. 50 en Cuatro Ciénegas. A ello se suma la ampliación de camas y la modernización de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Zona No. 7, en Monclova, que duplicó su capacidad de cinco a 10 camas. En este mismo hospital, resaltó la operación de la sala de hemodinamia —única en el centro y norte de Coahuila— donde se han realizado más de 350 procedimientos especializados. Además, informó que el presupuesto de conservación superó los mil millones de pesos, destinados a proyectos prioritarios y a la dignificación de áreas médicas. TE PUEDE INTERESAR: Extrabajadores de AHMSA levantan plantón en la CDMX y regresan a Monclova Por su parte, la doctora María Guadalupe Villa González, directora de la UMAE No. 71, reportó que en 2025 la unidad efectuó más de 15 mil cirugías y otorgó más de 242 mil consultas de especialidades. Detalló una inversión superior a 21 millones de pesos en proyectos estratégicos de conservación —como consultorios de salud mental, residencias médicas, hemodiálisis interna y accesibilidad— y más de 6 millones de pesos en equipo médico y mobiliario.

Destacó, además, que la UMAE ocupa el primer lugar nacional en donación cadavérica, junto con avances en la expansión de especialidades, el incremento de residentes y el fortalecimiento de la investigación médica. En su intervención, el doctor Jorge Gaviño Ambriz reconoció prácticas innovadoras como la implementación de un menú alterno mediante código QR para pacientes pediátricos y la existencia de un área exclusiva para el ensamble de alimentos en el área de Trasplante de Médula Ósea. Subrayó que ampliar la cobertura, brindar atención con calidad y calidez, y mantener un trato humano son prioridades establecidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el director general del IMSS, Zoé Robledo.