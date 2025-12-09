Coahuila: entre los estados con mayor capacidad de energía eólica instalada

Coahuila se ubica actualmente como uno de los cuatro estados con mayor capacidad de energía eólica instalada en México, junto con Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, de acuerdo con datos recientes sobre infraestructura energética en el país.

Esta región del norte concentra gran parte de los parques eólicos del país gracias a su geografía, caracterizada por amplias planicies y corrientes de viento constantes, condiciones ideales para la generación de electricidad a partir del viento.ç

La capacidad instalada en la zona norte del país alcanza aproximadamente 3 mil 100 megavatios, con la otra mitad concentrada en Oaxaca, especialmente en el istmo de Tehuantepec. Coahuila, por su parte, aprovecha sus extensas praderas y valles que permiten la instalación de turbinas de gran tamaño, similares a las utilizadas en Texas, estado líder en Estados Unidos en generación de energía eólica con 42 mil 282 megavatios.

Expertos destacan que las condiciones geográficas son determinantes: la velocidad promedio del viento en la región supera los cinco metros por segundo, lo suficiente para garantizar el funcionamiento eficiente de las turbinas eólicas grandes. La combinación de viento constante y terrenos extensos convierte al norte de México en una zona estratégica para atraer inversión en energía renovable.

A pesar de este potencial, la proporción de energías renovables en México todavía es baja en comparación con Texas, donde representan 36 por ciento de la matriz energética frente al 12 por ciento nacional en México. Sin embargo, la experiencia estadounidense muestra que el desarrollo de energías limpias no depende únicamente de la geografía, sino también de políticas que faciliten la inversión y la instalación de infraestructura.

En Coahuila y otros estados del norte, el crecimiento de parques eólicos y solares podría acelerarse mediante incentivos estatales y alianzas regionales, especialmente frente a la creciente demanda energética de los centros de datos y la industria tecnológica. Estas oportunidades posicionan a la región como un actor relevante en el sector de energías renovables, con el potencial de consolidar a México como un referente en el desarrollo de energía limpia en América del Norte.

(Con información del El Financiero)