Coahuila se prepara para recibir 50 mil vehículos de paisanos en época decembrina

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Coahuila se prepara para recibir 50 mil vehículos de paisanos en época decembrina
    La seguridad de los paisanos incluye monitoreo en ocho pueblos mágicos y tramos carreteros estratégicos del estado. FOTO: OMAR SAUCEDO / VANGUARDIA

El 911 cuenta con un área especial para atender denuncias y orientar a los paisanos que circulen de manera individual o en caravanas

El Secretario de Seguridad de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, dio a conocer que las autoridades ya se encuentran coordinadas para recibir a las caravanas de paisanos que visitan el país en el marco de las fiestas decembrinas.

Como cada año, las carreteras de Coahuila se alistarán para observar las grandes caravanas en las que transitarán visitantes de Estados Unidos que viajan en conjunto para llegar a sus destinos en México.

Aunque los operativos para resguardar la seguridad de estas caravanas son encabezados por el Instituto Nacional de Migración, el secretario de Seguridad informó que se estima que este año transitarán por las carreteras del estado al menos 50 mil vehículos con paisanos a bordo, lo cual representa un aumento en comparación con el año pasado.

“Aumentó la cantidad, pero no tengo el dato preciso. Son varias caravanas. El Instituto Nacional de Migración, que es quien encabeza, adelantó que una va hacia Zacatecas y otra hacia el centro del país”, indicó.

Detalló que todavía no se tienen formalmente las fechas en las que transitarían las caravanas y se esperan detalles sobre si el ingreso será por el estado de Tamaulipas para avanzar hacia el tramo de Los Chorros que atraviesa Coahuila.

“Estamos esperando a que nos reporten cuándo será el ingreso, porque entendemos que va a entrar por Nuevo Laredo y después transitarán por el tramo Los Chorros”, explicó.

Al respecto, y toda vez que se han registrado delitos en los últimos años, recordó que el 911 cuenta con un área especial para la atención de denuncias y orientaciones que puedan solicitar los paisanos, tanto de forma individual como en caravana.

“Vamos a continuar todo este período vacacional al pendiente del tránsito de paisanos y de turistas. Además, estamos realizando operativos de vigilancia también en los ocho pueblos mágicos y acompañando las carreteras”, informó.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

