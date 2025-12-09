Coahuila se prepara para recibir 50 mil vehículos de paisanos en época decembrina

El Secretario de Seguridad de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, dio a conocer que las autoridades ya se encuentran coordinadas para recibir a las caravanas de paisanos que visitan el país en el marco de las fiestas decembrinas.

Como cada año, las carreteras de Coahuila se alistarán para observar las grandes caravanas en las que transitarán visitantes de Estados Unidos que viajan en conjunto para llegar a sus destinos en México.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe

Aunque los operativos para resguardar la seguridad de estas caravanas son encabezados por el Instituto Nacional de Migración, el secretario de Seguridad informó que se estima que este año transitarán por las carreteras del estado al menos 50 mil vehículos con paisanos a bordo, lo cual representa un aumento en comparación con el año pasado.

“Aumentó la cantidad, pero no tengo el dato preciso. Son varias caravanas. El Instituto Nacional de Migración, que es quien encabeza, adelantó que una va hacia Zacatecas y otra hacia el centro del país”, indicó.

Detalló que todavía no se tienen formalmente las fechas en las que transitarían las caravanas y se esperan detalles sobre si el ingreso será por el estado de Tamaulipas para avanzar hacia el tramo de Los Chorros que atraviesa Coahuila.

“Estamos esperando a que nos reporten cuándo será el ingreso, porque entendemos que va a entrar por Nuevo Laredo y después transitarán por el tramo Los Chorros”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila supera las mil 500 vasectomías en 2025; casi duplica la cifra del año anterior

Al respecto, y toda vez que se han registrado delitos en los últimos años, recordó que el 911 cuenta con un área especial para la atención de denuncias y orientaciones que puedan solicitar los paisanos, tanto de forma individual como en caravana.

“Vamos a continuar todo este período vacacional al pendiente del tránsito de paisanos y de turistas. Además, estamos realizando operativos de vigilancia también en los ocho pueblos mágicos y acompañando las carreteras”, informó.