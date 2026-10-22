Coahuila, entre los estados donde más ciudadanos han viajado al extranjero

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    Coahuila, entre los estados donde más ciudadanos han viajado al extranjero
    Mientras Coahuila registra 83% de habitantes que no han salido del país, en entidades del sur, como Oaxaca, el porcentaje llega a 97%. UNSPLASH
Elena Vega
por Elena Vega

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La cercanía con Estados Unidos distingue a Coahuila del resto del país: mientras en la entidad 83% de la población no ha salido de México, en estados como Oaxaca la cifra alcanza 97%, según mapasmexico

En Coahuila, la relación con el exterior no es una aspiración lejana, sino una realidad cotidiana ligada a la geografía y a la dinámica económica norteña. De acuerdo con un gráfico difundido por mapasmexico a partir de datos atribuidos al INEGI, la entidad registra un 83% de personas que nunca ha salido del país.

La cifra coloca a Coahuila entre las entidades con mayor porcentaje de población que ha viajado al extranjero en el territorio nacional.

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Este balance refleja la cercanía histórica de la entidad con la frontera estadounidense, impulsada por el flujo comercial, las relaciones familiares transfronterizas y el turismo de compras. Mientras en los estados del centro y sur de México el porcentaje de habitantes que no han salido del país supera el 90% y alcanza hasta un 97% en Oaxaca, Coahuila se mantiene en el rango de entre 75% y 85%, consolidándose como una de las regiones con mayor interacción internacional.

El mapa muestra con claridad un marcado gradiente norte-sur en los viajes internacionales. Las entidades del norte —encabezadas por Baja California, con solo un 72% de población que no ha salido del país; Chihuahua, con 79%, y Coahuila, con 83%— presentan los indicadores más altos de población que ha viajado al extranjero. La proximidad geográfica y los lazos fronterizos actúan como un catalizador directo para estos desplazamientos.

A medida que el análisis desciende hacia el centro de la República, la proporción de habitantes que no han salido del país se incrementa sustancialmente. Estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro exhiben niveles de movilidad internacional menores que los del norte. En estas regiones, la necesidad o la oportunidad de cruzar una frontera terrestre disminuye, reduciendo el incentivo para realizar viajes al extranjero.

El contraste se vuelve más marcado en el sur del país, donde la proporción de habitantes que no han salido de México es muy elevada. Estados como Guerrero (96%), Chiapas (96%) y Oaxaca (97%) registran los índices más altos de población que no ha viajado al extranjero. La combinación de menores ingresos promedio, mayor distancia hacia las fronteras terrestres y limitaciones económicas para viajar ayuda a explicar por qué los desplazamientos internacionales son menos frecuentes en estas zonas.

Más allá de la distancia geográfica, este mapa evidencia las profundas brechas socioeconómicas y la desigualdad de oportunidades que prevalecen en México. Para un coahuilense o bajacaliforniano, viajar al extranjero puede estar relacionado con dinámicas laborales, familiares o de consumo; para una persona en el sur, puede representar un gasto elevado dentro de un contexto económico que prioriza la cobertura de necesidades inmediatas.

En conclusión, la estadística visual expuesta por mapasmexico muestra diferencias regionales en los viajes internacionales.

Coahuila y sus vecinos del norte registran una mayor proporción de habitantes que han salido del país, mientras que para la gran mayoría de los mexicanos —especialmente en el sur— viajar al extranjero sigue siendo una posibilidad limitada por factores económicos y geográficos.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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