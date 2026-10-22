‘Luchando por Ángeles Pequeños’ busca donadores para apoyar a niños con cáncer

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    ‘Luchando por Ángeles Pequeños’ busca donadores para apoyar a niños con cáncer
    La asociación brinda apoyo integral a pacientes de entre 0 y 18 años, además de orientación a sus familias durante la enfermedad. ARCHIVO

Luchando por Ángeles Pequeños invita a donar 32 pesos diarios para apoyar con medicamentos, estudios oncológicos y acompañamiento a menores con cáncer y sus familias

La asociación civil “Luchando por Ángeles Pequeños” llamó a la ciudadanía a sumarse a su labor en favor de niñas y niños con cáncer mediante aportaciones de 32 pesos diarios, recursos que contribuyen a brindar atención y acompañamiento a menores de edad cuyas familias enfrentan dificultades económicas durante la enfermedad.

La organización comparte las actividades y los avances de los pequeños que reciben apoyo, así como historias que muestran los retos y las satisfacciones que acompañan sus tratamientos. Entre ellas destaca la de Paula, quien concluyó su última sesión de quimioterapia después de enfrentar una leucemia linfoblástica aguda, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 5 años.

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A través de sus redes sociales, la asociación dio a conocer la noticia y celebró el cierre de esta etapa del tratamiento de la pequeña, un acontecimiento que representa un motivo de esperanza para ella y su familia.

El caso también permite dimensionar la importancia del acompañamiento que reciben los pacientes pediátricos durante procesos médicos prolongados, que pueden representar una carga económica y emocional para sus hogares.

APOYO INTEGRAL

“Luchando por Ángeles Pequeños A.C.” es una organización sin fines de lucro fundada por Nayeli Pérez Negrón Galindo y Luis Rafael Aguilar Muñoz, padres de Luis Pablo, un niño que también enfrentó el cáncer. A partir de esa experiencia familiar, impulsaron una iniciativa dirigida a respaldar a otros menores que atraviesan circunstancias similares.

Entre sus principales objetivos se encuentra facilitar el acceso a medicamentos y estudios oncológicos para niñas y niños con cáncer de entre 0 y 18 años, además de ofrecer orientación y acompañamiento a sus familias durante las distintas etapas de la enfermedad.

La labor de la asociación no se limita a la atención médica, pues busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de quienes los cuidan, al proporcionar respaldo constante durante un periodo que puede extenderse por meses o años.

La organización también contempla apoyo y orientación para personas que han perdido a un hijo o hija a causa del cáncer, con el propósito de acompañarlas ante las consecuencias de esa pérdida.

NECESITAN DE TU APOYO

La invitación a aportar 32 pesos al día busca sumar personas dispuestas a contribuir de manera constante con los programas de la asociación. Estas aportaciones representan una alternativa para que más ciudadanos participen en el respaldo a menores que necesitan medicamentos, estudios especializados y acompañamiento durante sus tratamientos.

La organización plantea como misión hacer más llevadero el camino que enfrentan los pacientes pediátricos y sus familias, mediante apoyo integral y seguimiento a lo largo de la atención médica.

Con las historias de los pequeños que reciben ayuda, como la de Paula y la conclusión de su quimioterapia, “Luchando por Ángeles Pequeños” también busca visibilizar los desafíos que enfrentan las familias y la necesidad de mantener redes de apoyo para quienes viven con un diagnóstico de cáncer infantil.

La asociación invita a la ciudadanía a conocer su labor y sumarse a sus iniciativas para contribuir a que más niñas y niños tengan respaldo durante su tratamiento.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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