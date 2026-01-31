Ramos Arizpe ofrece 10 mil de recompensa a quien informe sobre robo de farolas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 31 enero 2026
    Ramos Arizpe ofrece 10 mil de recompensa a quien informe sobre robo de farolas
    El robo de luminarias en una plaza de la colonia Analco dejó sin alumbrado público a vecinos del sector, lo que motivó una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. FOTO: ARCHIVO

Además, autoridades municipales clausuraron dos negocios de compra de chatarra que operaban de manera irregular, como parte de los operativos para frenar el robo de infraestructura pública

El gobierno municipal de Ramos Arizpe endureció su estrategia contra el robo de luminarias, luego de que se registrara un hurto en una plaza pública de la colonia Analco, incidente que dejó sin alumbrado a vecinos del sector y generó preocupación por la seguridad en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo resentirá bajas temperaturas este fin de semana por frente frío 32

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, como parte de las acciones inmediatas, se ofrece una recompensa de 10 mil pesos a quien dé informes, fueron clausurados dos establecimientos dedicados a la compra de chatarra que operaban fuera de la legalidad, al considerarse posibles puntos de destino para la venta de este tipo de materiales sustraídos del patrimonio público.

El edil subrayó que los operativos no se limitarán a estos cierres y que continuarán de manera permanente hasta ubicar a las personas responsables del robo. Afirmó que su administración mantendrá una postura firme y sin concesiones frente a este tipo de delitos que afectan directamente a las colonias.

Como medida adicional, el Ayuntamiento anunció una recompensa de 10 mil pesos para quien proporcione información veraz y útil que permita identificar a los responsables del hurto de las luminarias. Gutiérrez Merino recalcó que no es admisible que la ciudadanía termine pagando los daños ocasionados por actos ilícitos contra los bienes públicos.

El alcalde confirmó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, por lo que el caso seguirá su curso legal y se aplicarán las sanciones que marque la ley a quien o quienes resulten responsables.

Finalmente, reiteró que la administración municipal mantiene una política de cero tolerancia frente al robo de infraestructura urbana, al considerar que estos actos no solo dañan el patrimonio común, sino que también generan condiciones de inseguridad. En ese sentido, exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa, garantizando que la información será manejada con absoluta confidencialidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


delitos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?