Ramos Arizpe ofrece 10 mil de recompensa a quien informe sobre robo de farolas

El gobierno municipal de Ramos Arizpe endureció su estrategia contra el robo de luminarias, luego de que se registrara un hurto en una plaza pública de la colonia Analco, incidente que dejó sin alumbrado a vecinos del sector y generó preocupación por la seguridad en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo resentirá bajas temperaturas este fin de semana por frente frío 32

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, como parte de las acciones inmediatas, se ofrece una recompensa de 10 mil pesos a quien dé informes, fueron clausurados dos establecimientos dedicados a la compra de chatarra que operaban fuera de la legalidad, al considerarse posibles puntos de destino para la venta de este tipo de materiales sustraídos del patrimonio público.

El edil subrayó que los operativos no se limitarán a estos cierres y que continuarán de manera permanente hasta ubicar a las personas responsables del robo. Afirmó que su administración mantendrá una postura firme y sin concesiones frente a este tipo de delitos que afectan directamente a las colonias.

Como medida adicional, el Ayuntamiento anunció una recompensa de 10 mil pesos para quien proporcione información veraz y útil que permita identificar a los responsables del hurto de las luminarias. Gutiérrez Merino recalcó que no es admisible que la ciudadanía termine pagando los daños ocasionados por actos ilícitos contra los bienes públicos.

El alcalde confirmó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, por lo que el caso seguirá su curso legal y se aplicarán las sanciones que marque la ley a quien o quienes resulten responsables.

Finalmente, reiteró que la administración municipal mantiene una política de cero tolerancia frente al robo de infraestructura urbana, al considerar que estos actos no solo dañan el patrimonio común, sino que también generan condiciones de inseguridad. En ese sentido, exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa, garantizando que la información será manejada con absoluta confidencialidad.