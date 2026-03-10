Coahuila: Entrega Manolo Jiménez obras y arranca programa juvenil en Norte y 5 Manantiales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó una gira de trabajo por las regiones Norte y Cinco Manantiales para entregar obras sociales y arrancar el proyecto de liderazgo juvenil “300 Pa’ Delante.

En Allende, el mandatario estatal entregó obras de pavimentación y recarpeteo en diferentes colonias, además de una techumbre para la Secundaria Marcos Benavidez y otras obras en escuelas.

“Para celebrar los 200 años que próximamente cumplirá Allende anunciamos inversiones y pachangas por 20 millones de pesos. Seguimos cumpliendo compromisos y llevando desarrollo parejo a todas las regiones de Coahuila”, destacó el gobernador.

Por otro lado, Jiménez recordó que el presente y futuro de Coahuila son los jóvenes, por lo que se impulsan obras acciones y proyectos para darles herramientas y fortalecer su liderazgo, como el Congreso 300 Pa’ Delante y obras de infraestructura educativa.

“Para que Coahuila siga siendo el mejor estado de esta país para vivir con nuestras familias, ocupamos una juventud fuerte y echada pa’ delante; por eso le invertimos a la educación, porque es una de las herramientas más poderosas para que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan salir adelante”, expresó.

Agregó que mientras sigan trabajando unidos sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos, órdenes de gobierno, Coahuila seguirá progresando.

Destacó que la coordinación redunda en que la estrategia de seguridad de Coahuila sea un ejemplo a nivel nacional.

“Además, hay voluntad de entrarle al tema; aquí en Coahuila mandamos las instituciones”, expresó, al tiempo de destacar que para este 2026 Coahuila ejercerá un presupuesto histórico en la materia.