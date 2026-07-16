Coahuila es el mejor lugar de México para vivir: Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que el resultado refleja el esfuerzo conjunto entre ciudadanía, sociedad civil, sector productivo y autoridades para fortalecer las condiciones de desarrollo en la entidad.

Coahuila se ubicó en el primer lugar nacional en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Embiare) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), al registrar la mayor calificación del País en el indicador de satisfacción con la vida.

“Tenemos áreas de oportunidad, cosas por mejorar y mucho por hacer; pero, sin duda, Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias. Así que a seguir puro pa’ delante, con todo, por el bien de Coahuila y de nuestra gente”, expresó.

DESTACA POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL

De acuerdo con los resultados de la encuesta, Coahuila alcanzó una calificación promedio de 8.85, la más alta del país y superior al promedio nacional de 8.62. En el extremo opuesto del listado se ubicó Oaxaca, con 8.32.

La Embiare mide la percepción de bienestar de la población de 18 años y más mediante indicadores relacionados con la satisfacción personal, el equilibrio emocional, las relaciones sociales, la seguridad económica y el sentido de vida, con el propósito de ofrecer una visión integral sobre las condiciones en las que viven las personas.

Los resultados posicionan a Coahuila como la entidad con la percepción más favorable entre sus habitantes, al registrar altos niveles de satisfacción en distintos aspectos vinculados con su calidad de vida.

Para el Gobierno del Estado, esta evaluación refleja las condiciones de estabilidad, seguridad, crecimiento económico y acceso a oportunidades que distinguen a la entidad, elementos que, señala, contribuyen al bienestar de las familias.

Con este resultado, Coahuila se mantiene como referente nacional en los indicadores de bienestar autorreportado, al encabezar la medición elaborada por el INEGI para 2025.