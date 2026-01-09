FGR se prepara para recuperar resto biológico hallado en la mina Pasta de Conchos

SABINAS, COAH.- El Mando Unificado reportó el hallazgo de un resto biológico en la zona de búsqueda de la lumbrera uno de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas. La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de su recuperación y resguardo, programada para este viernes.

Previo al descubrimiento, los equipos de búsqueda habían localizado objetos no biológicos, entre ellos un casco, una lámpara y una bota, que forman parte de los elementos recolectados durante las labores de exploración. Estos hallazgos son considerados relevantes para documentar las condiciones en las que laboraban los mineros antes del accidente.

El 21 de diciembre de 2025 se concluyó la interconexión entre las lumbreras 1 y 2, obra realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conforme a las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que ha permitido mejorar el acceso a las áreas afectadas y facilitar la recuperación de restos.

Hasta el momento, se han recuperado los restos de 23 mineros; de estos, 16 ya fueron identificados y entregados a sus familiares. La reciente localización refuerza el compromiso de las autoridades por continuar con las labores de búsqueda y garantizar justicia a los familiares de las víctimas.

La tragedia en la mina Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas metano colapsó varios túneles y atrapó a 65 trabajadores del turno nocturno. Trece mineros resultaron heridos. Desde entonces, familiares y organizaciones han denunciado irregularidades en las condiciones de seguridad y la falta de supervisión en la mina, operada por Grupo México.

Las labores de rescate se dificultaron durante días debido a los derrumbes y la presencia de gases tóxicos, lo que retrasó la recuperación de los cuerpos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones a los derechos laborales y humanos, señalando que la tragedia podría haberse evitado.

Con el hallazgo reciente, las autoridades mantienen activas las operaciones en la mina, cumpliendo con protocolos para preservar evidencia y avanzar en la identificación de los restos aún pendientes.

(Con información de medios nacionales)