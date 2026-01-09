FGR se prepara para recuperar resto biológico hallado en la mina Pasta de Conchos

Sabinas
/ 9 enero 2026
    FGR se prepara para recuperar resto biológico hallado en la mina Pasta de Conchos
    Autoridades continúan los trabajos de identificación y recuperación, cumpliendo con protocolos de seguridad. FOTO: ARCHIVO

Previo al hallazgo de restos humanos, los equipos recuperaron objetos de trabajo de los mineros, como casco, lámpara y bota

SABINAS, COAH.- El Mando Unificado reportó el hallazgo de un resto biológico en la zona de búsqueda de la lumbrera uno de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas. La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de su recuperación y resguardo, programada para este viernes.

Previo al descubrimiento, los equipos de búsqueda habían localizado objetos no biológicos, entre ellos un casco, una lámpara y una bota, que forman parte de los elementos recolectados durante las labores de exploración. Estos hallazgos son considerados relevantes para documentar las condiciones en las que laboraban los mineros antes del accidente.

El 21 de diciembre de 2025 se concluyó la interconexión entre las lumbreras 1 y 2, obra realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conforme a las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que ha permitido mejorar el acceso a las áreas afectadas y facilitar la recuperación de restos.

Hasta el momento, se han recuperado los restos de 23 mineros; de estos, 16 ya fueron identificados y entregados a sus familiares. La reciente localización refuerza el compromiso de las autoridades por continuar con las labores de búsqueda y garantizar justicia a los familiares de las víctimas.

La tragedia en la mina Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas metano colapsó varios túneles y atrapó a 65 trabajadores del turno nocturno. Trece mineros resultaron heridos. Desde entonces, familiares y organizaciones han denunciado irregularidades en las condiciones de seguridad y la falta de supervisión en la mina, operada por Grupo México.

Las labores de rescate se dificultaron durante días debido a los derrumbes y la presencia de gases tóxicos, lo que retrasó la recuperación de los cuerpos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones a los derechos laborales y humanos, señalando que la tragedia podría haberse evitado.

Con el hallazgo reciente, las autoridades mantienen activas las operaciones en la mina, cumpliendo con protocolos para preservar evidencia y avanzar en la identificación de los restos aún pendientes.

(Con información de medios nacionales)

Temas


Seguridad
Minas

Localizaciones


Sabinas

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

