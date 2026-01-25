Coahuila: Estafas con Inteligencia Artificial, cuando la tecnología se vuelve un riesgo para tu patrimonio

La vida cotidiana se ha vuelto plenamente digital: se envían mensajes, se pagan cuentas, se realizan compras y se resuelven trámites desde el celular. En ese contexto, la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta presente en el día a día. Sin embargo, su uso indebido ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude cada vez más difíciles de detectar.

Las personas adultas mayores se han convertido en las principales víctimas de fraudes digitales en Saltillo. Así lo afirmó Daniel Cardona Delgado, titular de la Policía Cibernética de Saltillo, quien advirtió que muchos de estos casos ocurren porque los usuarios no identifican los mecanismos de engaño que circulan en plataformas como WhatsApp o Facebook.

“Son personas muy vulnerables, sobre todo porque desconocen los protocolos de seguridad en los sistemas. Ahí es donde debemos apoyar como familia, explicarles cómo se manejan los dispositivos y crear conciencia para que no caigan en estas trampas”, dijo.

En caso de detectar un intento de fraude, la sugerencia es no responder, reportar al 911 para que se genere un folio, y posteriormente seguir el protocolo con la Policía Cibernética de Coahuila o ante la Fiscalía General del Estado. “El primer paso es ignorar y no entrar en contacto. Luego, al levantar el reporte, nosotros damos seguimiento con los procedimientos establecidos”, indicó.

Bien utilizada, la IA permite organizar actividades, ahorrar tiempo y facilitar tareas cotidianas. El problema surge cuando es empleada por delincuentes para diseñar engaños altamente creíbles, capaces de vulnerar incluso a usuarios experimentados.

FRAUDES MÁS SOFISTICADOS Y DIFÍCILES DE DETECTAR

Aunque la IA no tiene forma de androide ni rasgos de ciencia ficción, hoy puede ser utilizada para generar audios con voces conocidas, mensajes personalizados o documentos digitales que aparentan ser oficiales, pero que en realidad forman parte de un fraude.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Consudef) advierte que existen estafas tan avanzadas que analizan audios o videos públicos —como los compartidos en redes sociales o mensajes de voz— para imitar con gran precisión la voz, el acento e incluso las emociones de una persona.

A diferencia de los fraudes tradicionales, estos engaños ya no se caracterizan por errores ortográficos evidentes o historias inverosímiles. Ahora “suenan bien”, “se ven bien” y ejercen una presión mucho mayor sobre la víctima. La estrategia suele repetirse: generar urgencia, apelar a la confianza y provocar una reacción inmediata, sin tiempo para verificar la información.

CÓMO IDENTIFICAR Y EVITAR UN FRAUDE CON IA

Entre las señales de alerta más comunes se encuentran las solicitudes urgentes y confidenciales, la petición de contraseñas, NIP, códigos o datos bancarios —información que ninguna institución financiera solicita por estos medios—, así como la insistencia en no confirmar la información con terceros.

También es frecuente que los números telefónicos, enlaces o contactos sean muy similares a los oficiales, aunque con ligeras variaciones. En otros casos, todo parece creíble, pero hay detalles que no terminan de cuadrar.

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraudes, especialistas recomiendan verificar siempre la información directamente con la persona o institución por canales oficiales; no compartir datos sensibles, aunque el mensaje parezca legítimo; mantener dispositivos y aplicaciones actualizados; desconfiar de la prisa y reforzar los conocimientos en temas financieros y digitales.

Con información clara, criterio digital y una desconfianza saludable, es posible aprovechar los beneficios de la tecnología sin poner en riesgo el patrimonio. El uso responsable de la Inteligencia Artificial y la educación digital se convierten así en herramientas clave para tomar decisiones más seguras hoy y en el futuro. Fuente: Grupo Financiero Banorte