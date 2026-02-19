Coahuila: FGE valora interrupción legal de embarazo en niña de 11 años víctima de violación

La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez informó que, tras un caso de violación que derivó en el embarazo de una niña de 11 años en Nueva Rosita, se analiza junto con el sector salud la posible interrupción legal del embarazo, debido a que el tiempo de gestación representa un riesgo.

Según información oficial, la menor ingresó la tarde del lunes al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se confirmó que cuenta con 28 semanas de embarazo. A partir de esa notificación se activaron los protocolos de atención y se abrió una carpeta de investigación.

La fiscal de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas, explicó que el embarazo fue detectado cuando la madre llevó a la niña al hospital por malestares distintos.

“Se detecta ahí que está embarazada, nos dan vista a la fiscalía, inmediatamente operamos una carpeta de investigación y esta persona ya está detenida formalmente, puesta a disposición del juez de control de de Nueva Rosita por el delito equiparado a violación”, declaró.

Indicó que por la edad de la menor tiene derecho a una interrupción legal del embarazo, conforme a la legislación nacional y estatal en casos de violación. No obstante, precisó que el procedimiento se encuentra en valoración médica debido al avanzado estado de gestación.

Añadió que la fiscalía trabaja de manera coordinada con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y otras instancias de protección, y aseguró que se mantendrá la estrategia de atención integral.

En lo que va de 2026, la fiscalía especializada ha abierto alrededor de 20 carpetas de investigación por violación contra menores de entre 10 y 13 años, todas judicializadas. Salinas explicó que existe un protocolo de actuación inmediata en casos de violencia sexual infantil, mediante el cual se integran carpetas en menos de 24 horas y se solicitan órdenes de aprehensión con apoyo del Poder Judicial y corporaciones estatales.

La fiscal advirtió que uno de los principales problemas detectados es la violencia sexual al interior de los hogares, por lo que reiteró el llamado a la denuncia oportuna.

“Que la ciudadanía sepa que cuando esto ocurre en casa, cuando se dan cuenta que un familiar lo está haciendo, cuando se dan cuenta que el vecino está ocurriendo, solo que nos llamen. A través de una denuncia anónima nosotros iniciamos una investigación y por supuesto que rescatamos de manera inmediata al niño o la niña que esté siendo víctima de estos hechos lamentables”, expuso la funcionaria.