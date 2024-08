Coahuila: Fisioterapia, uno de los servicios más solicitados en el IMSS para rehabilitación de pacientes

Un equipo multidisciplinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, encabezado por un médico especialista en rehabilitación y compuesto por terapeutas físicos y ocupacionales, está desempeñando un papel crucial en la reincorporación temprana de los pacientes a sus actividades cotidianas.

Bajo la dirección de la doctora Brenda Vallejo Godoy, responsable del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, este equipo trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con trastornos neuro-musculoesqueléticos.

El proceso de rehabilitación comienza con una evaluación médica realizada por especialistas en rehabilitación, quienes determinan el tratamiento más adecuado para cada paciente. El servicio de fisioterapia, uno de los más solicitados, se encarga de atender y prevenir alteraciones en la función músculo-esquelética, ayudando a los pacientes a recuperar su capacidad física y readaptarse a sus actividades diarias.

Además, los terapeutas ocupacionales del IMSS Coahuila se enfocan en capacitar a los pacientes para que realicen actividades diarias de manera independiente, como bañarse, comer, caminar y sentarse, promoviendo un mayor equilibrio y autonomía en sus vidas.

La doctora Vallejo Godoy destacó que el servicio de medicina física y rehabilitación también realiza interconsultas de valoración para pacientes con padecimientos neurológicos, ortopédicos o relacionados con el sistema neuro-musculoesquelético, siempre que sean solicitadas por el médico tratante. Estas intervenciones contribuyen a reducir el tiempo de estancia hospitalaria y la necesidad de incapacidad temporal para el trabajo, mientras mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes.

En Coahuila, este servicio de rehabilitación se ofrece en varias unidades del IMSS, incluyendo la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 y en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 en Saltillo, No. 16 en Torreón, No. 7 en Monclova, No. 24 en Nueva Rosita, y No. 11 en Piedras Negras.

En un día típico, estas unidades proporcionan alrededor de 67 consultas de primera vez, 35 consultas subsecuentes, 17 electromiografías y 738 sesiones de medicina física, lo que refleja el amplio alcance y la importancia de este servicio en la rehabilitación de los pacientes en la región.