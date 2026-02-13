Coahuila fortalece al campo con apoyos de mejoramiento genético y equipamiento rural
La Secretaría de Desarrollo Rural encabezó en Cuatro Ciénegas la entrega de apoyos federales y estatales para elevar la calidad del hato ganadero
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La estrategia de fortalecimiento al sector agropecuario de Coahuila avanzó con la entrega de apoyos correspondientes al Programa de Mejoramiento Genético Federal–Estatal, así como de Equipamiento Rural y Suplemento Alimenticio, en beneficio de productoras y productores de la Región Centro-Desierto.
El acto se realizó en Cuatro Ciénegas y fue encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Jesús María Montemayor Garza, quien subrayó que estos incentivos forman parte de una política coordinada entre los gobiernos federal y estatal para incrementar la productividad y competitividad del campo coahuilense.
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD GANADERA
El Programa de Mejoramiento Genético tiene como objetivo elevar la calidad del hato ganadero mediante la incorporación de ejemplares con mejores características productivas, lo que se traduce en mayor rendimiento y valor comercial.
Por su parte, el componente de Equipamiento Rural facilita la modernización de las unidades de producción agropecuaria, mientras que el Suplemento Alimenticio refuerza la nutrición del ganado en una región que enfrenta condiciones de sequía recurrente, mitigando el impacto de la escasez de forraje.
Montemayor Garza destacó que estas acciones buscan generar condiciones estructurales que permitan a los productores enfrentar escenarios climáticos adversos sin comprometer la rentabilidad de sus actividades.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO REGIONAL
El funcionario estatal señaló que el trabajo coordinado con instancias federales y municipales es clave para detonar mayores oportunidades de desarrollo en las comunidades rurales.
“Con estas estrategias impulsamos la modernización y el crecimiento del sector agropecuario. Haciendo equipo seguimos trabajando puro pa’delante y a pasos de gigante”, expresó.
En el evento participaron Alfredo Padilla Esparza, titular de la representación de la Secretaría de Agricultura en Coahuila; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Víctor Manuel Leija Vega, alcalde de Cuatro Ciénegas; Elías Portillo Vázquez, alcalde de Sierra Mojada; Adriana Valdez López, alcaldesa de Ocampo; César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora Coahuila; y Gilberto González Arocha, presidente de la Asociación Ganadera Local de Cuatro Ciénegas, entre otras autoridades.
Los apoyos entregados reafirman el compromiso institucional de fortalecer la cadena productiva agropecuaria y consolidar al campo como uno de los motores económicos de la región.