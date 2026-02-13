Coahuila fortalece al campo con apoyos de mejoramiento genético y equipamiento rural

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La estrategia de fortalecimiento al sector agropecuario de Coahuila avanzó con la entrega de apoyos correspondientes al Programa de Mejoramiento Genético Federal–Estatal, así como de Equipamiento Rural y Suplemento Alimenticio, en beneficio de productoras y productores de la Región Centro-Desierto.

El acto se realizó en Cuatro Ciénegas y fue encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Jesús María Montemayor Garza, quien subrayó que estos incentivos forman parte de una política coordinada entre los gobiernos federal y estatal para incrementar la productividad y competitividad del campo coahuilense.

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD GANADERA

El Programa de Mejoramiento Genético tiene como objetivo elevar la calidad del hato ganadero mediante la incorporación de ejemplares con mejores características productivas, lo que se traduce en mayor rendimiento y valor comercial.