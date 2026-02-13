Coahuila fortalece al campo con apoyos de mejoramiento genético y equipamiento rural

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Coahuila fortalece al campo con apoyos de mejoramiento genético y equipamiento rural
    Autoridades estatales y municipales encabezaron en Cuatro Ciénegas la entrega de apoyos para el mejoramiento genético y equipamiento rural. CORTESÍA

La Secretaría de Desarrollo Rural encabezó en Cuatro Ciénegas la entrega de apoyos federales y estatales para elevar la calidad del hato ganadero

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La estrategia de fortalecimiento al sector agropecuario de Coahuila avanzó con la entrega de apoyos correspondientes al Programa de Mejoramiento Genético Federal–Estatal, así como de Equipamiento Rural y Suplemento Alimenticio, en beneficio de productoras y productores de la Región Centro-Desierto.

El acto se realizó en Cuatro Ciénegas y fue encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Jesús María Montemayor Garza, quien subrayó que estos incentivos forman parte de una política coordinada entre los gobiernos federal y estatal para incrementar la productividad y competitividad del campo coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Sistema Vial Revolución-Vasconcelos con inversión de 370 mdp

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD GANADERA

El Programa de Mejoramiento Genético tiene como objetivo elevar la calidad del hato ganadero mediante la incorporación de ejemplares con mejores características productivas, lo que se traduce en mayor rendimiento y valor comercial.

$!Productores de la Región Centro-Desierto recibieron suplemento alimenticio para enfrentar condiciones de sequía recurrente
Productores de la Región Centro-Desierto recibieron suplemento alimenticio para enfrentar condiciones de sequía recurrente CORTESÍA

Por su parte, el componente de Equipamiento Rural facilita la modernización de las unidades de producción agropecuaria, mientras que el Suplemento Alimenticio refuerza la nutrición del ganado en una región que enfrenta condiciones de sequía recurrente, mitigando el impacto de la escasez de forraje.

Montemayor Garza destacó que estas acciones buscan generar condiciones estructurales que permitan a los productores enfrentar escenarios climáticos adversos sin comprometer la rentabilidad de sus actividades.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO REGIONAL

El funcionario estatal señaló que el trabajo coordinado con instancias federales y municipales es clave para detonar mayores oportunidades de desarrollo en las comunidades rurales.

“Con estas estrategias impulsamos la modernización y el crecimiento del sector agropecuario. Haciendo equipo seguimos trabajando puro pa’delante y a pasos de gigante”, expresó.

$!A la reuni´ón asistieron alcaldes de varios municipios de Coahuila.
A la reuni´ón asistieron alcaldes de varios municipios de Coahuila. FOTO: CORTESÍA

En el evento participaron Alfredo Padilla Esparza, titular de la representación de la Secretaría de Agricultura en Coahuila; Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Víctor Manuel Leija Vega, alcalde de Cuatro Ciénegas; Elías Portillo Vázquez, alcalde de Sierra Mojada; Adriana Valdez López, alcaldesa de Ocampo; César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora Coahuila; y Gilberto González Arocha, presidente de la Asociación Ganadera Local de Cuatro Ciénegas, entre otras autoridades.

Los apoyos entregados reafirman el compromiso institucional de fortalecer la cadena productiva agropecuaria y consolidar al campo como uno de los motores económicos de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Campo
ganadería

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado