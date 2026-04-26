Coahuila fortalece detección oportuna de cáncer en mujeres y niños con estrategia permanente de salud

Con una política de prevención que busca mantenerse activa los 365 días del año, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la oficina Inspira y la Secretaría de Salud, reforzó en todo el estado las acciones para la detección temprana del cáncer de mama, cervicouterino e infantil, mediante brigadas médicas, mastografías gratuitas y revisiones en centros de salud. La presidenta honoraria de Inspira, Paola Rodríguez López, destacó que el propósito es que ningún diagnóstico dependa únicamente de campañas temporales, sino que la vigilancia médica esté al alcance de la población de manera continua, principalmente en zonas donde históricamente no existía acceso cercano a estudios preventivos.

DETENCIÓN A TIEMPO, LA CLAVE Explicó que a través del programa “Revísate a Tiempo”, cada mes se habilita un código QR con el que las mujeres pueden registrarse fácilmente para obtener una mastografía, facilitando así el acceso a este examen fundamental para la detección del cáncer de mama. Añadió que además de este mecanismo digital, se han desplegado brigadas itinerantes que visitan municipios y comunidades apartadas, llevando unidades especializadas hasta lugares donde nunca antes se había ofrecido este tipo de servicio. A la par, indicó que los 133 Centros de Salud distribuidos en Coahuila fueron fortalecidos para brindar exploraciones clínicas de mama, pruebas de papanicolaou y orientación preventiva, con el objetivo de eliminar barreras como la distancia, la falta de información o la imposibilidad económica.

AMPLÍAN TAMBIÉN VIGILANCIA EN LA NIÑEZ Por su parte, la directora general de Inspira, Cecilia de la Garza, señaló que en estos mismos espacios médicos también se aplica el programa “Revísalos a Tiempo”, dirigido a la detección temprana del cáncer infantil. Detalló que mediante una cédula especializada de identificación de síntomas de alerta, el personal médico puede revisar a niñas y niños, detectar signos de riesgo y canalizarlos con rapidez hacia atención especializada, aumentando así las probabilidades de un tratamiento oportuno. Las autoridades estatales subrayaron que esta estrategia integral busca no solo atender a mujeres, sino también proteger a la infancia coahuilense mediante una red de prevención constante que acerque servicios de salud a cada rincón del estado.

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