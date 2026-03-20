Coahuila fortalece su blindaje: inicia construcción de nuevo cuartel militar y arco carretero en límites con Zacatecas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Coahuila fortalece su blindaje: inicia construcción de nuevo cuartel militar y arco carretero en límites con Zacatecas
    Autoridades estatales y municipales dieron inicio a obras estratégicas de seguridad en los límites de Coahuila con Zacatecas. CORTESÍA

Infraestructura estratégica refuerza vigilancia y coordinación operativa en zona limítrofe del sureste estatal

EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO, COAH.- En una acción orientada a consolidar la estrategia de seguridad en la entidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de un cuartel para el Ejército Mexicano y un arco de seguridad carretero en los límites con Zacatecas.

Estas obras representan una inversión de 28 millones de pesos y forman parte del esquema de fortalecimiento del blindaje territorial, particularmente en puntos considerados estratégicos para la vigilancia y el control operativo.

$!El nuevo cuartel y el arco carretero fortalecerán la vigilancia y la presencia operativa en la Región Sureste.
El nuevo cuartel y el arco carretero fortalecerán la vigilancia y la presencia operativa en la Región Sureste. CORTESÍA

Añadió que, de manera paralela a la infraestructura, se impulsa la mejora en las condiciones laborales de los cuerpos policiales, mediante el incremento en salarios y prestaciones, como parte de una estrategia integral.

Por su parte, el general de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiróz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, destacó que estas obras representan una inversión directa en la tranquilidad de la ciudadanía y reflejan el compromiso institucional con la seguridad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la puesta en marcha de estos proyectos reafirma la prioridad que su administración otorga a la seguridad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, puntualizó que invertir en este rubro también impulsa el desarrollo y la confianza social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/proyectan-concluir-ampliacion-de-la-carretera-saltillo-derramadero-en-octubre-AK19646699

INFRAESTRUCTURA PARA REFORZAR VIGILANCIA

El nuevo cuartel contará con capacidad para albergar a 60 elementos y estará completamente equipado para su operación, mientras que el arco de seguridad integrará tecnología de videovigilancia, punto de revisión techado, oficinas administrativas, área de vigilancia y servicios básicos.

Durante el arranque, el mandatario estatal subrayó que estas acciones responden a una política sostenida de inversión en materia de seguridad, que contempla la construcción de 18 cuarteles en total —de los cuales 15 ya están en funcionamiento— así como cinco arcos carreteros en distintas regiones de Coahuila.

Destacó que el objetivo es mantener condiciones que permitan a la población vivir en un entorno de confianza, mediante la presencia institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las corporaciones.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Manolo Jiménez enfatizó que el modelo de seguridad en Coahuila se sustenta en la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido posicionar a la entidad como una de las más seguras del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/agradecen-vecinos-obra-pluvial-que-pone-fin-a-inundaciones-en-colonia-mirador-en-ramos-arizpe-CK19649748

Añadió que, de manera paralela a la infraestructura, se impulsa la mejora en las condiciones laborales de los cuerpos policiales, mediante el incremento en salarios y prestaciones, como parte de una estrategia integral.

Por su parte, el general de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiróz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, destacó que estas obras representan una inversión directa en la tranquilidad de la ciudadanía y reflejan el compromiso institucional con la seguridad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la puesta en marcha de estos proyectos reafirma la prioridad que su administración otorga a la seguridad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, puntualizó que invertir en este rubro también impulsa el desarrollo y la confianza social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Blindaje
Cuartel Militar
Seguridad

Organizaciones


Sedena
Gobierno de Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles