Coahuila fortalece su blindaje: inicia construcción de nuevo cuartel militar y arco carretero en límites con Zacatecas

EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO, COAH.- En una acción orientada a consolidar la estrategia de seguridad en la entidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de un cuartel para el Ejército Mexicano y un arco de seguridad carretero en los límites con Zacatecas. Estas obras representan una inversión de 28 millones de pesos y forman parte del esquema de fortalecimiento del blindaje territorial, particularmente en puntos considerados estratégicos para la vigilancia y el control operativo.

Añadió que, de manera paralela a la infraestructura, se impulsa la mejora en las condiciones laborales de los cuerpos policiales, mediante el incremento en salarios y prestaciones, como parte de una estrategia integral. Por su parte, el general de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiróz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, destacó que estas obras representan una inversión directa en la tranquilidad de la ciudadanía y reflejan el compromiso institucional con la seguridad. El alcalde Javier Díaz González señaló que la puesta en marcha de estos proyectos reafirma la prioridad que su administración otorga a la seguridad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, puntualizó que invertir en este rubro también impulsa el desarrollo y la confianza social.

INFRAESTRUCTURA PARA REFORZAR VIGILANCIA El nuevo cuartel contará con capacidad para albergar a 60 elementos y estará completamente equipado para su operación, mientras que el arco de seguridad integrará tecnología de videovigilancia, punto de revisión techado, oficinas administrativas, área de vigilancia y servicios básicos. Durante el arranque, el mandatario estatal subrayó que estas acciones responden a una política sostenida de inversión en materia de seguridad, que contempla la construcción de 18 cuarteles en total —de los cuales 15 ya están en funcionamiento— así como cinco arcos carreteros en distintas regiones de Coahuila. Destacó que el objetivo es mantener condiciones que permitan a la población vivir en un entorno de confianza, mediante la presencia institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las corporaciones. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Manolo Jiménez enfatizó que el modelo de seguridad en Coahuila se sustenta en la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido posicionar a la entidad como una de las más seguras del país.

Añadió que, de manera paralela a la infraestructura, se impulsa la mejora en las condiciones laborales de los cuerpos policiales, mediante el incremento en salarios y prestaciones, como parte de una estrategia integral. Por su parte, el general de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiróz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, destacó que estas obras representan una inversión directa en la tranquilidad de la ciudadanía y reflejan el compromiso institucional con la seguridad. El alcalde Javier Díaz González señaló que la puesta en marcha de estos proyectos reafirma la prioridad que su administración otorga a la seguridad, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, puntualizó que invertir en este rubro también impulsa el desarrollo y la confianza social.

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