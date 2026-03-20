Agradecen vecinos obra pluvial que pone fin a inundaciones en colonia Mirador, en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Agradecen vecinos obra pluvial que pone fin a inundaciones en colonia Mirador, en Ramos Arizpe
    La nueva infraestructura pluvial en colonia Mirador elimina encharcamientos y mejora la seguridad para habitantes del sector. CORTESÍA

Mejora movilidad y elimina inundaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de la colonia Mirador y sectores aledaños expresaron su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez y al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, por la construcción de una obra pluvial que resuelve una problemática histórica relacionada con inundaciones, acumulación de agua y afectaciones a la movilidad.

Con una inversión de 4.75 millones de pesos, la intervención no solo atiende un rezago en infraestructura hidráulica, sino que también contribuye a la rehabilitación del entorno urbano, al transformar una vialidad deteriorada en un espacio funcional y seguro para peatones y automovilistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/obra-pluvial-mejora-seguridad-y-movilidad-en-colonia-mirador-de-ramos-arizpe-EM19622251

SOLUCIÓN A UNA DEMANDA HISTÓRICA

Vecinos del sector destacaron los beneficios inmediatos de la obra. Nelly Esmeralda Valenzuela Reyna subrayó que anteriormente el agua y los residuos se estancaban, generando afectaciones directas a las viviendas, situación que ha sido corregida con la nueva infraestructura.

$!Vecinos afirman que la nueva obra acabará con las inundaciones en el sector.
Vecinos afirman que la nueva obra acabará con las inundaciones en el sector. CORTESÍA

Por su parte, Paola Loera Martínez, residente de la colonia Cañadas del Mirador, afirmó que las condiciones de tránsito han mejorado significativamente, al eliminarse los encharcamientos que impedían el paso durante la temporada de lluvias.

La obra fue ejecutada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe como respuesta a un sistema pluvial obsoleto e insuficiente, que durante años provocó complicaciones tanto en la circulación vehicular como en el desplazamiento peatonal.

Los trabajos incluyeron la construcción de 123 metros lineales de canal de concreto, un muro de contención de 172 metros cuadrados, banquetas, piso de concreto hidráulico, así como la instalación de rejilla metálica y señalización vial, elementos que fortalecen la capacidad de desalojo de agua y reducen riesgos para la población.

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