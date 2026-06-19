México es el 3er lugar mundial por estrés laboral, supera a China y EU

El estrés laboral afecta al 62% de las personas en México, un nivel promedio que ubica al país como la tercera economía con más burnout, superando a naciones asiáticas como China (60%), Corea del Sur (47%) o Japón (46%). Turquía es el primer lugar a nivel mundial con 68% de su población afectada por estrés laboral, seguido por Italia con un porcentaje de 63%, según el Reporte de Salud Mental 2026 de la aseguradora AXA. Durante los últimos doce meses, los niveles de estrés laboral de moderado a severo en México aumentaron cinco puntos porcentuales, representando “una tendencia creciente que representa un desafío para las empresas”, destacó la aseguradora en su reporte.

En México, los trabajadores de entre 35 y 44 años son la población con más estrés laboral, ya que el 71% lo experimenta, superando en casi 10 puntos porcentuales al promedio nacional. El segundo lugar por afectación se encuentra en el rango de 25 a 34 años y, el tercero, de 18 a 24 años. Sobre la población ocupada mayor de 50 años solo el 48% reportó burnout. Por género, las trabajadoras con estrés laboral en México representan el 67%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto a los trabajadores que padecen de algún síntoma por estrés laboral. A nivel nacional, los trabajadores que al menos reportan un impacto negativo en su vida diaria por estrés laboral, según AXA, corresponde al 82%; por sexo la diferencia es de más de 15 puntos, ya que las mujeres trabajadoras que reportan una afectación por su trabajo representa el 90%, y de los hombres es el 74%.

Algunos síntomas por estrés laboral son la dificultad para dormir, los padecimientos físicos (dolor de cabeza), mayor irritabilidad, disminución de la productividad, procrastinación o la dificultad para concentrarse, destacando entre las consecuencias más comunes según la aseguradora. La conversación sobre salud mental en las empresas aún es limitada debido a que el 64% de los trabajadores se siente con apertura para hablar del tema en su entorno profesional; sin embargo, el 36% que decide no hablar de su salud mental lo hace generalmente por cuatro razones: la percepción de que es un asunto privado, la falta de fe en el apoyo del empleador, el miedo al juicio social y el temor a sufrir represalias en su carrera o estabilidad laboral.

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