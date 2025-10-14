Coahuila: Habilita DIF estatal centro de acopio para ayudar a afectados por lluvias en 5 estados

El DIF Coahuila habilitó su sede en Saltillo como centro para acopiar apoyos que serán enviados a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

A través de un comunicado, el Gobierno de Coahuila informó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se habilitó la sede del DIF estatal para reunir ayuda humanitaria, misma que se canalizará de manera oportuna.

El Centro de Acopio DIF Coahuila se ubica en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet, sin número, Fraccionamiento Chapultepec, en Saltillo, y permanecerá abierto de las 08:00 a las 15:00 horas. En el centro se estarán recibiendo:

-Alimentos no perecederos

-Artículos de higiene personal

-Artículos de limpieza

-Colchonetas

-Pañales para adulto y bebé

-Impermeables

Los interesados en colaborar también pueden acudir a las instalaciones del DIF municipales en la Región Sureste, donde también se estarán recibiendo los apoyos.