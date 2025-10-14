Coahuila: Habilita DIF estatal centro de acopio para ayudar a afectados por lluvias en 5 estados

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    El Gobierno de Coahuila invitó a la ciudadanía a formar parte de la cadena de apoyo para familias necesitadas. FOTO: CUARTOSCURO

Reciben ayuda humanitaria en sede de DIF Coahuila y DIF municipales de la Región Sureste

El DIF Coahuila habilitó su sede en Saltillo como centro para acopiar apoyos que serán enviados a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

A través de un comunicado, el Gobierno de Coahuila informó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se habilitó la sede del DIF estatal para reunir ayuda humanitaria, misma que se canalizará de manera oportuna.

El Centro de Acopio DIF Coahuila se ubica en Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet, sin número, Fraccionamiento Chapultepec, en Saltillo, y permanecerá abierto de las 08:00 a las 15:00 horas. En el centro se estarán recibiendo:

-Alimentos no perecederos

-Artículos de higiene personal

-Artículos de limpieza

-Colchonetas

-Pañales para adulto y bebé

-Impermeables

Los interesados en colaborar también pueden acudir a las instalaciones del DIF municipales en la Región Sureste, donde también se estarán recibiendo los apoyos.

“Hoy más que nunca, la solidaridad de los coahuilenses se convierte en esperanza para quienes enfrentan la pérdida de su patrimonio. Invitamos a todas y todos a sumarse a esta causa con el corazón y con la voluntad de ayudar”, destacó Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

El Gobierno del Estado y el DIF Coahuila invitó a la ciudadanía a ser parte de la cadena de apoyo.

Las lluvias en la última semana en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro han dejado un saldo de 64 personas muertas y cientos de poblaciones incomunicadas.

