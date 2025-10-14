‘Es ruín la búsqueda de culpables’: Sheinbaum defiende labor por atender afectaciones por inundaciones
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
La mandataria fue tajante al decir que se ha actuado “desde el primer momento” y que la búsqueda de “culpables” es algo “ruín” por parte de sus opositores
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha respaldado a los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, tras las afectaciones vividas en dichas entidades por las lluvias que las aquejan.
Al ser cuestionada por reporteros sobre si opina que su labor ha sido oportuna de cara a atender a la población, la mandataria fue tajante al decir que se ha actuado “desde el primer momento” y que la búsqueda de “culpables” es algo “ruín” por parte de sus opositores.
TE PUEDE INTERESAR: Redujeron drásticamente inversión para prevenir inundaciones en sexenios de AMLO y Peña Nieto
Sheinbaum se lanzó así en contra del “zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios”.
En sus palabras, “todo ser humano, si tiene un poco de corazón [...] lo que busca es apoyar”, por lo que desprecia la idea de que se busque utilizar estas tragedias para atacar a las cabezas de los estados, criticando que su actuación no estuviera a la altura.
Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de los despliegues coordinados por parte del Sistema Nacional de Protección Civil para establecer acciones de auxilio, atención médica, distribución de víveres y rehabilitación de infraestructura.
Asimismo, se reiteró en la conferencia desde Palacio Nacional que la Secretaría del Bienestar anunció el inicio del censo de daños y afectaciones en las viviendas, con el fin de coordinar la entrega de apoyos directos a la población.
En un reporte más temprano, la Secretaría de Marina informó que en Veracruz, uno de los estados más impactados, ha brindado asistencia a 6,650 personas, con más de 500 atenciones médicas y 1,857 traslados a albergues. Además, liberó 92 vialidades y retiró 10 toneladas de escombros. También distribuyó 200 raciones calientes, 3,000 despensas y 8,800 litros de agua.
En San Luis Potosí, la Semar apoyó a 280 personas y despejó cuatro vías; en Puebla, ofreció atención a 558 personas y habilitó 14 caminos. Para estas labores, mantiene activos 3,330 elementos, 85 vehículos, 19 embarcaciones y otros recursos operativos.
Por su parte, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen más de 7 mil elementos desplegados en las cinco entidades, como parte del Plan DN-III-E. Las fuerzas armadas han habilitado más de 90 albergues, entregado 27 mil despensas, distribuido 124,700 litros de agua embotellada y preparado casi 31 mil raciones calientes.
Desde el Centro Militar de Acopio, se enviaron nueve tractocamiones con 8,789 despensas adicionales a los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que desplegó 513 personas y 312 máquinas para la revisión y reparación de carreteras. En Hidalgo, se reportan daños estructurales en el Puente Garcés, mientras que en Puebla se trabaja en el colapsado Puente Coyutla. En Querétaro, se liberó la Red Carretera Federal, y en Veracruz se apoyan labores en Poza Rica y Álamo.
En cuanto al restablecimiento eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado restaurar el 85% del servicio en las seis entidades afectadas, gracias al trabajo de 380 electricistas, 90 vehículos, cuatro helicópteros y 22 plantas de emergencia.
Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer el despliegue de 1,188 personas en 161 brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Las labores incluyen aplicación de vacunas contra enfermedades como hepatitis, influenza y tétanos, así como acciones para el control del dengue: eliminación de lodo y basura, fumigación y control larvario en viviendas.
En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene 84 brigadistas y 45 equipos de emergencia en los cinco estados priorizados. Tan solo en Poza Rica, fueron entregados 150 mil litros de agua y se desalojaron más de 3 mil metros cúbicos de líquido. En Pánuco, la cifra supera los 730 mil m³ desalojados, beneficiando a 12 mil habitantes.