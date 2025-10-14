‘Es ruín la búsqueda de culpables’: Sheinbaum defiende labor por atender afectaciones por inundaciones

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha respaldado a los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, tras las afectaciones vividas en dichas entidades por las lluvias que las aquejan.

Al ser cuestionada por reporteros sobre si opina que su labor ha sido oportuna de cara a atender a la población, la mandataria fue tajante al decir que se ha actuado “desde el primer momento” y que la búsqueda de “culpables” es algo “ruín” por parte de sus opositores.

Sheinbaum se lanzó así en contra del “zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios”.

En sus palabras, “todo ser humano, si tiene un poco de corazón [...] lo que busca es apoyar”, por lo que desprecia la idea de que se busque utilizar estas tragedias para atacar a las cabezas de los estados, criticando que su actuación no estuviera a la altura.

Las declaraciones de la mandataria se dan en medio de los despliegues coordinados por parte del Sistema Nacional de Protección Civil para establecer acciones de auxilio, atención médica, distribución de víveres y rehabilitación de infraestructura.