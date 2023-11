Coahuila: Hay que apostar por asociaciones público-privadas o por deuda para obra pública, afirma especialista saltillense

Apostar por las asociaciones público-privadas o adquirir deuda son las únicas dos alternativas para costear la obra pública en Saltillo, de acuerdo con Esteban Garza Fishburn, maestro en Planeación Urbana por la Universidad de Harvard.

Durante su participación como panelista en el Foro de Gobernanza Metropolitana, el cofundador de la Universidad Carolina explicó que existe una importante falta de presupuesto para los gobiernos de todo el país, incluyendo el de la capital coahuilense.

“Lamentablemente nos quedan dos alternativas, las asociaciones público privadas y cómo generas y cómo atraes inversión privada, generas un modelo para que sea atractivo, interesante de forma creativa para los privados invertirle”, expresó.

El Foro de Gobernanza Metropolitana es organizado por el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila (Coperes) y realizó su primer día de actividades este miércoles 29 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Garza explicó que las obras suelen representar presupuestos que salen de la capacidad de operación de los municipios.

Puso como ejemplo que mientras el presupuesto público de Saltillo es de 3 mil 600 millones de pesos, de los cuales alrededor de 105 millones de pesos se van a inversión pública, el de San Antonio en Texas, es de 3 mil 600 millones de dólares, prácticamente 20 veces más.

“Si me preguntan qué consideraciones de financiamiento son preponderantemente metropolitanas lo que digo es que no hay dinero, no hay financiamiento, cómo vamos a diseñar un sistema de transporte público, cómo vamos a planear infraestructura o espacios públicos que se necesitan si no hay dinero en ninguno de los niveles”, detalló Garza.

En ese sentido, mencionó que se deben aprovechar los recursos disponibles en todos los niveles, tanto municipales, estatales, federales, internacionales y privados, al grado de “buscarle con las uñas”, innovar y buscar nuevas alternativas.