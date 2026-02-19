Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

En el marco del Día del Ejército Mexicano, el Congreso del Estado de Coahuila celebró una sesión solemne para conmemorar el 113 aniversario de la institución y rendir homenaje a su origen en territorio coahuilense. Al acto acudieron representantes de los tres poderes del estado, alcaldes y mandos militares. La conmemoración recordó que el 19 de febrero de 1913, en plena Revolución Mexicana, Venustiano Carranza expidió el decreto mediante el cual desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y sentó las bases del Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano. TE PUEDE INTERESAR: Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

Durante la sesión, el diputado Gerardo Aguado, en representación de la actual legislatura, señaló que el ejército forma parte esencial de la historia y cultura de Coahuila y del país y recordó la participación de coahuilenses como Francisco I. Madero y el propio Carranza en la defensa del orden constitucional. Subrayó que la lealtad, el honor y el patriotismo han sido principios que han guiado a la institución a lo largo de su historia. Por su parte, el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la 11ª Región Militar, afirmó que el Ejército Mexicano es heredero del ideal constitucionalista surgido en Coahuila. Señaló que la lealtad suprema del soldado mexicano es a la Constitución y a las leyes que rigen al país, y destacó que la institución mantiene su compromiso con la soberanía nacional y el respeto al orden democrático. “Somos nobles herederos de mujeres y hombres de este pueblo de México que tomaron las armas. Nos obliga a actuar con disciplina, con profesionalismo y con profundo respeto a los derechos del pueblo al que servimos. Recordemos que el Ejército Mexicano tuvo su origen en la fortaleza de su pueblo”, mencionó.