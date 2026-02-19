Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso
    Autoridades de los tres poderes del Estado participaron en la sesión solemne por el aniversario del Ejército Mexicano en el Congreso de Coahuila. CORTESÍA

Con una sesión solemne, autoridades estatales conmemoraron el 113 aniversario de la institución armada

En el marco del Día del Ejército Mexicano, el Congreso del Estado de Coahuila celebró una sesión solemne para conmemorar el 113 aniversario de la institución y rendir homenaje a su origen en territorio coahuilense. Al acto acudieron representantes de los tres poderes del estado, alcaldes y mandos militares.

La conmemoración recordó que el 19 de febrero de 1913, en plena Revolución Mexicana, Venustiano Carranza expidió el decreto mediante el cual desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y sentó las bases del Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

$!El general Fernando Colchado Gómez subrayó que la lealtad del soldado mexicano está puesta en la Constitución y en las leyes.
El general Fernando Colchado Gómez subrayó que la lealtad del soldado mexicano está puesta en la Constitución y en las leyes. CORTESÍA

Durante la sesión, el diputado Gerardo Aguado, en representación de la actual legislatura, señaló que el ejército forma parte esencial de la historia y cultura de Coahuila y del país y recordó la participación de coahuilenses como Francisco I. Madero y el propio Carranza en la defensa del orden constitucional. Subrayó que la lealtad, el honor y el patriotismo han sido principios que han guiado a la institución a lo largo de su historia.

Por su parte, el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la 11ª Región Militar, afirmó que el Ejército Mexicano es heredero del ideal constitucionalista surgido en Coahuila. Señaló que la lealtad suprema del soldado mexicano es a la Constitución y a las leyes que rigen al país, y destacó que la institución mantiene su compromiso con la soberanía nacional y el respeto al orden democrático.

“Somos nobles herederos de mujeres y hombres de este pueblo de México que tomaron las armas. Nos obliga a actuar con disciplina, con profesionalismo y con profundo respeto a los derechos del pueblo al que servimos. Recordemos que el Ejército Mexicano tuvo su origen en la fortaleza de su pueblo”, mencionó.

$!Durante el acto se recordó que el Ejército Mexicano tuvo su origen el 19 de febrero de 1913 en territorio coahuilense.
Durante el acto se recordó que el Ejército Mexicano tuvo su origen el 19 de febrero de 1913 en territorio coahuilense. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo que el 19 de febrero es un día especial para México, pero sobre todo para Coahuila, cuna del Ejército Mexicano. Al día de hoy, señaló, hay más de 10 mil elementos del Ejército trabajando por la seguridad del estado.

El mandatario destacó la coordinación entre fuerzas armadas y autoridades estatales en materia de seguridad, y aseguró que ese trabajo conjunto ha permitido que la entidad se mantenga entre las más seguras del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Sedena
CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO