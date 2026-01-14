Recorte de 109 mdp al IEC impactará en participación ciudadana, y no en partidos

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó mediante votos concurrentes y bajo advertencia sobre posibles impactos negativos en las elecciones del 7 de junio, el presupuesto remitido por el Congreso del Estado para la operación del órgano en 2026, que contempla un recorte del 20 por ciento de lo solicitado.

El proyecto aprobado en sesión, deriva de que el pasado 22 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó entregar al Instituto un monto de 500 millones de pesos para su operación durante el 2026, recortando un total de 109 millones 472 mil pesos de lo solicitado originalmente desde el órgano.

De acuerdo con los consejeros, este recorte impactará directamente en actividades de promoción del voto, participación ciudadana e inclusión, toda vez que existen capítulos que no fueron impactados, por ejemplo, el dinero trasladado a los partidos políticos que implica una suma de 242 millones 972 mil pesos, que ahora representan al 49 por ciento del total del presupuesto.

En la sesión, la Consejera Leticia Bravo Ostos emitió un voto concurrente, mencionando que si bien la propuesta implica una armonización para que el presupuesto sea entregado antes de las acciones electorales en puerta, el órgano deberá buscar una ampliación para poder desarrollar elecciones que cumplan los estándares.

Por su parte, la consejera Layla Miranda dijo que los reajustes que se han observado, impactan en actividades de difusión de la cultura democrática, participación ciudadana, educación cívica, así como en como proyectos de vinculación comunitaria, acceso a personas históricamente vulneradas, entre otros.

“Estas actividades no deben considerarse accesorias o prescindibles, sino como funciones sustantivas que inciden directamente en la calidad de la democracia, en la confianza pública de las instituciones y en la formación de una ciudadanía crítica e informada”, advirtió.

Por su parte, el Consejero Presidente del IEC, Oscar Daniel Rodríguez, dijo ante la premisa, que las consejerías ya han establecido el interés de solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestaria, pues existen proyectos en corto plazo que deben ser contratados y para los que se debe tener eficiencia presupuestaria como es el PREP.

“Consideramos que el presupuesto fue insuficiente. Es una reducción de más del 20%. Impacta de manera directa en algunas cuestiones. De hecho hemos tenido que hacer en mesa de consejerías y administración, adecuaciones administración algunas adecuaciones internas para darle suficiencia, por ejemplo, a la primera licitación importante que es la del PREP”, dijo.

En ese sentido, aseguró que aunque el IEC ha vencido retos importantes en los últimos años, esta afectación se traduce en que algunas actividades del Instituto puedan “no salir”, por lo que apeló a la voluntad política de los actores estatales.

“Ojalá el Congreso hubiera tenido voluntad de hacerlo y no tendríamos esta situación ahora. De hecho, faltó voluntad política de quienes integran el Congreso para podernos dar el presupuesto, no obstante que estaba justificado de forma técnica; sin embargo, debemos seguir buscando y tocando puertas, porque si no esto sí puede no salir. Ahora apelamos a la voluntad política de los actores del Estado”, aseveró.