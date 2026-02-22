Coahuila incrementa 12% sus participaciones federales por eficiencia en recaudación

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Coahuila incrementa 12% sus participaciones federales por eficiencia en recaudación
    José María Morales Padilla informó que Coahuila obtuvo un crecimiento del 12% en participaciones federales, resultado de haber alcanzado el primer lugar nacional en eficiencia recaudatoria. CORTESÍA

El estado proyecta un aumento real de 2 mil millones de pesos y exhorta a municipios a mejorar cobros de predial y agua

El Administrador Fiscal General de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que el estado registró un crecimiento del 12% en sus participaciones federales este año. Este incremento es resultado directo de haber obtenido el primer lugar nacional en eficiencia recaudatoria durante el ejercicio fiscal anterior.

“Coahuila crece un 12% respecto al año anterior, precisamente resultado de ser número uno el año pasado en el tema de recaudación a nivel federal. El monto de participaciones es importante tanto para el estado como para los municipios”, explicó Morales Padilla.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’

El funcionario detalló que, aunque el incremento global nominal se estima en 3,500 millones de pesos, al descontar asientos virtuales de aproximadamente 1,000 millones, el flujo real de recursos adicionales para la entidad ronda los 2,000 millones de pesos.

Sobre el cumplimiento de los pagos, Morales aseguró que “todavía no se tiene ningún reporte de que haya habido algún retraso. Se espera que se pueda cumplir lo presupuestado, porque eso es importante para el gobernador y para todo el equipo”.

El Administrador destacó que el éxito en la obtención de recursos depende de fórmulas técnicas y no de voluntades políticas. La fórmula evalúa la eficiencia estatal en impuestos y derechos, así como el desempeño municipal en el cobro de servicios básicos.

“La fórmula de participaciones evalúa primero la eficiencia recaudatoria estatal en derechos e impuestos comparándola con las 32 entidades. También incluye un componente que considera el predial y los cobros de agua de los municipios”, precisó.

Morales Padilla hizo un llamado a los alcaldes para fortalecer la cultura del pago, especialmente en el servicio de agua potable, donde aún existe resistencia ciudadana. “Es necesario generar mayor conciencia, pues el agua potable se debe cuidar y valorar, lo que implica también pagarlo”.

Reconoció que algunos municipios evitan el cobro por temor a costos políticos, pero subrayó que “obtener más recursos obedece al cumplimiento de temas de recaudación y eficiencia que favorecen las fórmulas, y no a favores políticos”.

Finalmente, señaló que se trabaja con el Congreso local para modernizar los catastros y potenciar las herramientas digitales. “Las facilidades electrónicas han funcionado muy bien al facilitar el proceso de pago al usuario, lo que permite una mayor recaudación estatal y municipal”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Recaudación

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza