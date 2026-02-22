Coahuila incrementa 12% sus participaciones federales por eficiencia en recaudación

El Administrador Fiscal General de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que el estado registró un crecimiento del 12% en sus participaciones federales este año. Este incremento es resultado directo de haber obtenido el primer lugar nacional en eficiencia recaudatoria durante el ejercicio fiscal anterior.

“Coahuila crece un 12% respecto al año anterior, precisamente resultado de ser número uno el año pasado en el tema de recaudación a nivel federal. El monto de participaciones es importante tanto para el estado como para los municipios”, explicó Morales Padilla.

El funcionario detalló que, aunque el incremento global nominal se estima en 3,500 millones de pesos, al descontar asientos virtuales de aproximadamente 1,000 millones, el flujo real de recursos adicionales para la entidad ronda los 2,000 millones de pesos.

Sobre el cumplimiento de los pagos, Morales aseguró que “todavía no se tiene ningún reporte de que haya habido algún retraso. Se espera que se pueda cumplir lo presupuestado, porque eso es importante para el gobernador y para todo el equipo”.

El Administrador destacó que el éxito en la obtención de recursos depende de fórmulas técnicas y no de voluntades políticas. La fórmula evalúa la eficiencia estatal en impuestos y derechos, así como el desempeño municipal en el cobro de servicios básicos.

“La fórmula de participaciones evalúa primero la eficiencia recaudatoria estatal en derechos e impuestos comparándola con las 32 entidades. También incluye un componente que considera el predial y los cobros de agua de los municipios”, precisó.

Morales Padilla hizo un llamado a los alcaldes para fortalecer la cultura del pago, especialmente en el servicio de agua potable, donde aún existe resistencia ciudadana. “Es necesario generar mayor conciencia, pues el agua potable se debe cuidar y valorar, lo que implica también pagarlo”.

Reconoció que algunos municipios evitan el cobro por temor a costos políticos, pero subrayó que “obtener más recursos obedece al cumplimiento de temas de recaudación y eficiencia que favorecen las fórmulas, y no a favores políticos”.

Finalmente, señaló que se trabaja con el Congreso local para modernizar los catastros y potenciar las herramientas digitales. “Las facilidades electrónicas han funcionado muy bien al facilitar el proceso de pago al usuario, lo que permite una mayor recaudación estatal y municipal”.