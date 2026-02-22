Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’

SAN PEDRO, COAH.- Ante la ola de violencia y narcobloqueos que sacuden a Jalisco y estados vecinos tras el abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar detalles preliminares.

Al ser cuestionada durante su gira por San Pedro, Coahuila, la mandataria se limitó a señalar que será el Gabinete de Seguridad el encargado de emitir el reporte oficial sobre los operativos de contención.

Tras su breve declaración, Sheinbaum abandonó el estado bajo un estricto resguardo de la Guardia Nacional y fuerzas locales.

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.