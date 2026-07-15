’Sello de la Nueva Escuela Mexicana es la ideología y no el aprendizaje’: Unión Nacional de Padres de Familia Coahuila

“Hemos pasado nuestros hijos como alumnos en los planteles educativos por varias reformas educativas, y bueno, pues ahora la Nueva Escuela Mexicana nos ha traído ahora sí que rezago escolar”, señaló el representante.

El modelo de la Nueva Escuela Mexicana ha profundizado el rezago escolar al priorizar aspectos ideológicos sobre el aprendizaje académico. Así lo afirmó el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Coahuila , Francisco Javier Mancillas González, quien advirtió deficiencias en la formación de los estudiantes.

Mancillas González sostuvo que las recientes modificaciones a los calendarios escolares reflejan un desinterés por fortalecer las asignaturas básicas. Consideró que estos cambios se han convertido en distractores frente a los problemas que enfrenta el sistema educativo.

“Todo esto de los cambios en los ciclos escolares, pues ha sido ahora sí que desde simulaciones hasta faltas de atención en los verdaderos aprendizajes”, expresó. Añadió que se han descuidado áreas fundamentales como la lectoescritura, las matemáticas y las ciencias.

El dirigente de la UNPF también alertó sobre las afectaciones a la salud mental que persisten en las comunidades escolares tras la pandemia. Indicó que esta situación ha derivado en un incremento de conductas agresivas y tensiones entre estudiantes, padres de familia y docentes.

“Lamentablemente hemos tenido resultados negativos en la salud mental que están experimentando nuestros hijos, nuestros padres y también decirlo, nuestros propios maestros”, afirmó. Agregó que actualmente también se observan mayores faltas de respeto hacia el personal docente.

Ante este panorama, reconoció que en Coahuila se impulsan estrategias como Impulso Educativo e Impulsores de Paz para fortalecer la convivencia escolar y atender parte de estas problemáticas.

Finalmente, expresó su preocupación porque, mientras otros países fortalecen la preparación tecnológica de sus estudiantes, en México el debate educativo continúe centrado en aspectos ideológicos y en las deficiencias de los materiales didácticos.

“Quiero reiterar aquí lo que les decía hace un momento: el sello de esta administración o de esta Secretaría de Educación federal ha sido la ideología y no el aprendizaje”, concluyó Francisco Javier Mancillas.